Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, во сколько обошелся плавучий барьер на границе США с Мексикой - РИА Новости, 12.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/barer-1889676438.html
СМИ узнали, во сколько обошелся плавучий барьер на границе США с Мексикой
СМИ узнали, во сколько обошелся плавучий барьер на границе США с Мексикой - РИА Новости, 12.08.2023
СМИ узнали, во сколько обошелся плавучий барьер на границе США с Мексикой
Плавучее заграждение на реке Рио-Гранде на границе американского штата Техас с Мексикой, которое власти штата установили для предотвращения потока нелегальных... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T10:22
2023-08-12T10:22
в мире
техас
сша
андрес мануэль лопес обрадор
джо байден
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814323915_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_a9f0069bd0f712ee72d3215072062f3e.jpg
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Плавучее заграждение на реке Рио-Гранде на границе американского штата Техас с Мексикой, которое власти штата установили для предотвращения потока нелегальных мигрантов, обошелся США в миллион долларов, сообщает газета Newsweek. В начале июля Техас распорядился установить плавучий барьер в Рио-Гранде, примерно в трех километрах к югу от моста Камино-Реаль в Игл-Пасс, выполняющего роль КПП на границе с Мексикой. В августе стало известно о двух погибших в зоне плавучих заграждений. "(Губернатор Техаса Грег – ред.) Эбботт заплатил один миллион долларов за барьер длиной 1000 футов (305 метров – ред.), установленный на реке Рио-Гранде", - говорится в сообщении. Представитель пресс-службы Эбботта заявил изданию, что Техас "выделил более 9 миллиардов долларов из средств налогоплательщиков Техаса" для борьбы с миграционным кризисом. В частности, как отмечает газета, меры включают развертывание солдат национальной гвардии Техаса, привлечение сотрудников департамента общественной безопасности, перевоз мигрантов на автобусах в так называемые "города-убежища" (где нелегалы не преследуются за нарушение иммиграционного законодательства), строительство пограничной стены и установка барьеров. Ранее Минюст США подал жалобу против властей штата Техас за строительство барьера в реке на границе с Мексикой. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил установку плавучих барьеров, которые власти штата установили для предотвращения потока нелегальных мигрантов. Рекордное число мигрантов прибыли на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.
https://ria.ru/20230517/ssha-1872232773.html
https://ria.ru/20230425/bayden-1867687796.html
техас
сша
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814323915_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_14f6bdd70f499f9dc2e19e0ee531cce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, сша, андрес мануэль лопес обрадор, джо байден, мексика
В мире, Техас, США, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Джо Байден, Мексика
СМИ узнали, во сколько обошелся плавучий барьер на границе США с Мексикой

Newsweek: плавучий барьер на границе США с Мексикой обошелся в миллион долларов

© AP Photo / Eric GayПатруль Национальной гвардии Техаса на реке Рио-Гранде, вдоль которой проходит граница США с Мексикой
Патруль Национальной гвардии Техаса на реке Рио-Гранде, вдоль которой проходит граница США с Мексикой - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP Photo / Eric Gay
Патруль Национальной гвардии Техаса на реке Рио-Гранде, вдоль которой проходит граница США с Мексикой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Плавучее заграждение на реке Рио-Гранде на границе американского штата Техас с Мексикой, которое власти штата установили для предотвращения потока нелегальных мигрантов, обошелся США в миллион долларов, сообщает газета Newsweek.
В начале июля Техас распорядился установить плавучий барьер в Рио-Гранде, примерно в трех километрах к югу от моста Камино-Реаль в Игл-Пасс, выполняющего роль КПП на границе с Мексикой. В августе стало известно о двух погибших в зоне плавучих заграждений.
Активисты во время акции протеста Правосудие для Джордана Нили возле офиса окружного прокурора Элвина Брэгга в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
США предстоит воевать на три фронта. Включая внутренний
17 мая, 08:00
«
"(Губернатор Техаса Грег – ред.) Эбботт заплатил один миллион долларов за барьер длиной 1000 футов (305 метров – ред.), установленный на реке Рио-Гранде", - говорится в сообщении.
Представитель пресс-службы Эбботта заявил изданию, что Техас "выделил более 9 миллиардов долларов из средств налогоплательщиков Техаса" для борьбы с миграционным кризисом. В частности, как отмечает газета, меры включают развертывание солдат национальной гвардии Техаса, привлечение сотрудников департамента общественной безопасности, перевоз мигрантов на автобусах в так называемые "города-убежища" (где нелегалы не преследуются за нарушение иммиграционного законодательства), строительство пограничной стены и установка барьеров.
Ранее Минюст США подал жалобу против властей штата Техас за строительство барьера в реке на границе с Мексикой. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил установку плавучих барьеров, которые власти штата установили для предотвращения потока нелегальных мигрантов.
Рекордное число мигрантов прибыли на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Байден заслужил второй срок в Белом доме
25 апреля, 18:21
 
В миреТехасСШААндрес Мануэль Лопес ОбрадорДжо БайденМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала