https://ria.ru/20230812/barer-1889676438.html

СМИ узнали, во сколько обошелся плавучий барьер на границе США с Мексикой

СМИ узнали, во сколько обошелся плавучий барьер на границе США с Мексикой - РИА Новости, 12.08.2023

СМИ узнали, во сколько обошелся плавучий барьер на границе США с Мексикой

Плавучее заграждение на реке Рио-Гранде на границе американского штата Техас с Мексикой, которое власти штата установили для предотвращения потока нелегальных... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T10:22

2023-08-12T10:22

2023-08-12T10:22

в мире

техас

сша

андрес мануэль лопес обрадор

джо байден

мексика

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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Плавучее заграждение на реке Рио-Гранде на границе американского штата Техас с Мексикой, которое власти штата установили для предотвращения потока нелегальных мигрантов, обошелся США в миллион долларов, сообщает газета Newsweek. В начале июля Техас распорядился установить плавучий барьер в Рио-Гранде, примерно в трех километрах к югу от моста Камино-Реаль в Игл-Пасс, выполняющего роль КПП на границе с Мексикой. В августе стало известно о двух погибших в зоне плавучих заграждений. "(Губернатор Техаса Грег – ред.) Эбботт заплатил один миллион долларов за барьер длиной 1000 футов (305 метров – ред.), установленный на реке Рио-Гранде", - говорится в сообщении. Представитель пресс-службы Эбботта заявил изданию, что Техас "выделил более 9 миллиардов долларов из средств налогоплательщиков Техаса" для борьбы с миграционным кризисом. В частности, как отмечает газета, меры включают развертывание солдат национальной гвардии Техаса, привлечение сотрудников департамента общественной безопасности, перевоз мигрантов на автобусах в так называемые "города-убежища" (где нелегалы не преследуются за нарушение иммиграционного законодательства), строительство пограничной стены и установка барьеров. Ранее Минюст США подал жалобу против властей штата Техас за строительство барьера в реке на границе с Мексикой. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил установку плавучих барьеров, которые власти штата установили для предотвращения потока нелегальных мигрантов. Рекордное число мигрантов прибыли на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.

https://ria.ru/20230517/ssha-1872232773.html

https://ria.ru/20230425/bayden-1867687796.html

техас

сша

мексика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, техас, сша, андрес мануэль лопес обрадор, джо байден, мексика