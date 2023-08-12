МИД Сирии обвинил США в нападении на автобус с военными в Дейр-эз-Зоре
МИД Сирии обвинил ВС США в нападении на автобус с военными в Дейр-эз-Зоре
Американские военные, Сирия. Архивное фото
КАИР, 12 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Сирии обвинило американские войска в нападении на автобус с сирийскими военнослужащими в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Сирийское госагентство SANA опубликовало заявление ведомства.
В пятницу источник в сирийских органах безопасности сообщил РИА Новости, что двадцать сирийских военных погибли, еще десять пострадали в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на автобус с военнослужащими в Дейр-эз-Зоре.
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"Американские оккупационные силы совершили вчера (в пятницу - ред.) новое преступление. Они и террористические группировки атаковали автобус, перевозивший ряд военнослужащих Сирийской арабской армии на юго-востоке Дейр-эз-Зора, в результате несколько военных погибли, другие были ранены", - говорится в заявлении МИД Сирии.
Министерство подчеркнуло, что "эта преступная террористическая агрессия была совершена в рамках поддержки Соединенными Штатами террористических группировок, в особенности ИГ*, и использования ими этой организации и сепаратистских формирований для реализации планов США в отношении Сирии и региона".
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
* Террористическая организация, запрещенная в России.