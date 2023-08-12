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МИД Сирии обвинил США в нападении на автобус с военными в Дейр-эз-Зоре - РИА Новости, 12.08.2023
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21:00 12.08.2023 (обновлено: 21:03 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/avtobus-1889749460.html
МИД Сирии обвинил США в нападении на автобус с военными в Дейр-эз-Зоре
МИД Сирии обвинил США в нападении на автобус с военными в Дейр-эз-Зоре - РИА Новости, 12.08.2023
МИД Сирии обвинил США в нападении на автобус с военными в Дейр-эз-Зоре
Министерство иностранных дел Сирии обвинило американские войска в нападении на автобус с сирийскими военнослужащими в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T21:00
2023-08-12T21:03
в мире
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
сша
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КАИР, 12 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Сирии обвинило американские войска в нападении на автобус с сирийскими военнослужащими в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Сирийское госагентство SANA опубликовало заявление ведомства.В пятницу источник в сирийских органах безопасности сообщил РИА Новости, что двадцать сирийских военных погибли, еще десять пострадали в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на автобус с военнослужащими в Дейр-эз-Зоре. "Американские оккупационные силы совершили вчера (в пятницу - ред.) новое преступление. Они и террористические группировки атаковали автобус, перевозивший ряд военнослужащих Сирийской арабской армии на юго-востоке Дейр-эз-Зора, в результате несколько военных погибли, другие были ранены", - говорится в заявлении МИД Сирии.Министерство подчеркнуло, что "эта преступная террористическая агрессия была совершена в рамках поддержки Соединенными Штатами террористических группировок, в особенности ИГ*, и использования ими этой организации и сепаратистских формирований для реализации планов США в отношении Сирии и региона". Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), сша
В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), США
МИД Сирии обвинил США в нападении на автобус с военными в Дейр-эз-Зоре

МИД Сирии обвинил ВС США в нападении на автобус с военными в Дейр-эз-Зоре

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные, Сирия
Американские военные, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные, Сирия. Архивное фото
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КАИР, 12 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Сирии обвинило американские войска в нападении на автобус с сирийскими военнослужащими в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Сирийское госагентство SANA опубликовало заявление ведомства.
В пятницу источник в сирийских органах безопасности сообщил РИА Новости, что двадцать сирийских военных погибли, еще десять пострадали в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на автобус с военнослужащими в Дейр-эз-Зоре.
«
"Американские оккупационные силы совершили вчера (в пятницу - ред.) новое преступление. Они и террористические группировки атаковали автобус, перевозивший ряд военнослужащих Сирийской арабской армии на юго-востоке Дейр-эз-Зора, в результате несколько военных погибли, другие были ранены", - говорится в заявлении МИД Сирии.
Министерство подчеркнуло, что "эта преступная террористическая агрессия была совершена в рамках поддержки Соединенными Штатами террористических группировок, в особенности ИГ*, и использования ими этой организации и сепаратистских формирований для реализации планов США в отношении Сирии и региона".
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Военные США вывезли из Сирии в Ирак автоцистерны с нефтью, пишут СМИ
31 июля, 10:51
 
В миреСирияДейр-эз-Зор (мухафаза)США
 
 
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