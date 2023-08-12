https://ria.ru/20230812/ataki-1889710697.html

Захарова прокомментировала атаки Киева на Крымский мост

Захарова прокомментировала атаки Киева на Крымский мост - РИА Новости, 12.08.2023

Захарова прокомментировала атаки Киева на Крымский мост

Россия решительно осуждает и не оставит без ответа попытку Украины атаковать Крымский мост, который является гражданским объектом, заявила официальный... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T15:33

2023-08-12T15:33

2023-08-12T15:57

специальная военная операция на украине

крымский мост

россия

украина

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия решительно осуждает и не оставит без ответа попытку Украины атаковать Крымский мост, который является гражданским объектом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чей комментарий приводится на сайте ведомства.В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. Движение было временно перекрыто."Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы", - говорится в комментарии Захаровой.Захарова заявила, что ВСУ подобными атаками пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на линии боевого соприкосновения."Подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20230803/most-1887930443.html

https://ria.ru/20230727/ssha-1886614964.html

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крымский мост, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)