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Захарова прокомментировала атаки Киева на Крымский мост - РИА Новости, 12.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 12.08.2023 (обновлено: 15:57 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/ataki-1889710697.html
Захарова прокомментировала атаки Киева на Крымский мост
Захарова прокомментировала атаки Киева на Крымский мост - РИА Новости, 12.08.2023
Захарова прокомментировала атаки Киева на Крымский мост
Россия решительно осуждает и не оставит без ответа попытку Украины атаковать Крымский мост, который является гражданским объектом, заявила официальный... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T15:33
2023-08-12T15:57
специальная военная операция на украине
крымский мост
россия
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия решительно осуждает и не оставит без ответа попытку Украины атаковать Крымский мост, который является гражданским объектом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чей комментарий приводится на сайте ведомства.В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. Движение было временно перекрыто.&quot;Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы&quot;, - говорится в комментарии Захаровой.Захарова заявила, что ВСУ подобными атаками пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на линии боевого соприкосновения."Подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20230803/most-1887930443.html
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крымский мост, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Крымский мост, Россия, Украина, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала атаки Киева на Крымский мост

Захарова осудила попытку Киева атаковать Крымский мост и пригрозила ответом

© фото очевидцаДым рядом с Крымским мостом
Дым рядом с Крымским мостом
© фото очевидца
Дым рядом с Крымским мостом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия решительно осуждает и не оставит без ответа попытку Украины атаковать Крымский мост, который является гражданским объектом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чей комментарий приводится на сайте ведомства.
В Минобороны РФ сообщили в субботу, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет. Движение было временно перекрыто.
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«

"Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы", - говорится в комментарии Захаровой.

Захарова заявила, что ВСУ подобными атаками пытаются отыграться на мирных жителях и гражданских объектах за неудачи на линии боевого соприкосновения.
«
"Подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима. Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа", - подчеркнула она.
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Специальная военная операция на УкраинеКрымский мостРоссияУкраинаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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