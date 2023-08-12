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Российские военные отразили восемь атак на Купянском направлении

Российские военные отразили восемь атак на Купянском направлении - РИА Новости, 12.08.2023

Российские военные отразили восемь атак на Купянском направлении

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на купянском направлении, за сутки потери войск Украины на направлении составили до 70 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:02

2023-08-12T13:02

2023-08-12T13:15

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают наступление на купянском направлении, за сутки потери войск Украины на направлении составили до 70 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю", - сказали в ведомстве.Там добавили, что за сутки успешно отражено восемь атак и контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Першотравневое, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области."Потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сказали в Минобороны.

луганская народная республика

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безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)