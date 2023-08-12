Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили восемь атак на Купянском направлении - РИА Новости, 12.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 12.08.2023 (обновлено: 13:15 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/ataki-1889692669.html
Российские военные отразили восемь атак на Купянском направлении
Российские военные отразили восемь атак на Купянском направлении - РИА Новости, 12.08.2023
Российские военные отразили восемь атак на Купянском направлении
Вооруженные силы РФ продолжают наступление на купянском направлении, за сутки потери войск Украины на направлении составили до 70 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:02
2023-08-12T13:15
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885904037_0:117:2230:1371_1920x0_80_0_0_c09495fcf06f8f8beef8dd1f75d1279e.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают наступление на купянском направлении, за сутки потери войск Украины на направлении составили до 70 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю", - сказали в ведомстве.Там добавили, что за сутки успешно отражено восемь атак и контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Першотравневое, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области."Потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сказали в Минобороны.
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885904037_123:0:2107:1488_1920x0_80_0_0_d8cba59a3664db3d681196e53f74290e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили восемь атак на Купянском направлении

Минобороны: ВС России отразили за сутки восемь атак на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают наступление на купянском направлении, за сутки потери войск Украины на направлении составили до 70 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
«
"На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что за сутки успешно отражено восемь атак и контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Першотравневое, Синьковка, а также урочища Маньковка Харьковской области.
"Потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сказали в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала