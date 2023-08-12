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Антонов заявил о ненадежности финансовой системы Вашингтона - РИА Новости, 12.08.2023
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00:46 12.08.2023 (обновлено: 01:13 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/antonov-1889653427.html
Антонов заявил о ненадежности финансовой системы Вашингтона
Антонов заявил о ненадежности финансовой системы Вашингтона - РИА Новости, 12.08.2023
Антонов заявил о ненадежности финансовой системы Вашингтона
Новые санкции США против РФ подтверждают ненадежность американоцентричной финансовой системы, обрушить российскую экономику и подорвать технологический... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T00:46
2023-08-12T01:13
сша
в мире
анатолий антонов
россия
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Новые санкции США против РФ подтверждают ненадежность американоцентричной финансовой системы, обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет Вашингтону не удалось, заявил посол России в США Анатолий Антонов."Западные атаки в экономсфере купируются, позволяя российскому народу с уверенностью смотреть в будущее. Тем временем государства за пределами пресловутого "золотого миллиарда" лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы", - говорится в распространенном комментарии Антонова.Так он высказался о новых санкциях США, под которые попали предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и РСПП, а также об усилении торговых барьеров против металлургической промышленности РФ.Как заявил Антонов, новые санкции представляются попыткой американских властей "сгладить нарастающую здесь критику о провальности ограничительной политики Белого дома". "Даже местным русофобам предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось. Этот факт подтвержден в том числе специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда", - заявил Антонов.США в пятницу расширили санкционный список по России, включив в него предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Помимо этого, под санкции США также попал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
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сша, в мире, анатолий антонов, россия
США, В мире, Анатолий Антонов, Россия
Антонов заявил о ненадежности финансовой системы Вашингтона

Антонов: новые санкции США показывают ненадежность финансовой системы Вашингтона

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Новые санкции США против РФ подтверждают ненадежность американоцентричной финансовой системы, обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет Вашингтону не удалось, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«
"Западные атаки в экономсфере купируются, позволяя российскому народу с уверенностью смотреть в будущее. Тем временем государства за пределами пресловутого "золотого миллиарда" лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы", - говорится в распространенном комментарии Антонова.
Так он высказался о новых санкциях США, под которые попали предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и РСПП, а также об усилении торговых барьеров против металлургической промышленности РФ.
Как заявил Антонов, новые санкции представляются попыткой американских властей "сгладить нарастающую здесь критику о провальности ограничительной политики Белого дома". "Даже местным русофобам предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось. Этот факт подтвержден в том числе специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда", - заявил Антонов.
США в пятницу расширили санкционный список по России, включив в него предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Помимо этого, под санкции США также попал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
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