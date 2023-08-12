https://ria.ru/20230812/antonov-1889653427.html

Антонов заявил о ненадежности финансовой системы Вашингтона

Антонов заявил о ненадежности финансовой системы Вашингтона - РИА Новости, 12.08.2023

Антонов заявил о ненадежности финансовой системы Вашингтона

Новые санкции США против РФ подтверждают ненадежность американоцентричной финансовой системы, обрушить российскую экономику и подорвать технологический... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T00:46

2023-08-12T00:46

2023-08-12T01:13

сша

в мире

анатолий антонов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg

ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Новые санкции США против РФ подтверждают ненадежность американоцентричной финансовой системы, обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет Вашингтону не удалось, заявил посол России в США Анатолий Антонов."Западные атаки в экономсфере купируются, позволяя российскому народу с уверенностью смотреть в будущее. Тем временем государства за пределами пресловутого "золотого миллиарда" лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы", - говорится в распространенном комментарии Антонова.Так он высказался о новых санкциях США, под которые попали предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев и РСПП, а также об усилении торговых барьеров против металлургической промышленности РФ.Как заявил Антонов, новые санкции представляются попыткой американских властей "сгладить нарастающую здесь критику о провальности ограничительной политики Белого дома". "Даже местным русофобам предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось. Этот факт подтвержден в том числе специалистами Всемирного банка и Международного валютного фонда", - заявил Антонов.США в пятницу расширили санкционный список по России, включив в него предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Помимо этого, под санкции США также попал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

https://ria.ru/20230811/sanktsii-1889610263.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, анатолий антонов, россия