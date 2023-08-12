https://ria.ru/20230812/aktsiya-1889713897.html
Более половины датчан выступают против сожжения Корана, показал опрос
Более половины датчан выступают против сожжения Корана, показал опрос - РИА Новости, 12.08.2023
Более половины датчан выступают против сожжения Корана, показал опрос
Более половины датчан согласны с тем, что правительству необходимо запретить акции с сожжением Корана, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на опрос, проведенный... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T16:02
2023-08-12T16:02
2023-08-12T16:10
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швеция
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более половины датчан согласны с тем, что правительству необходимо запретить акции с сожжением Корана, сообщает телеканал TV2 со ссылкой на опрос, проведенный компанией Megafon для телеканала. "Новый опрос в мегафон показывает, что большинство датчан на самом деле согласны с правительством в том, что сжигание Корана должно быть запрещено, чтобы не высмеивать другие страны, культуры и религии", - говорится в сообщении телеканала. По данным Megafon, 27% респондентов полностью согласны с потенциальным запретом акций с сожжением Корана, 24% "в основном согласны" с этим. "Пятьдесят один процент - сторонники запрета, а 39 процентов не считают, что запрет должен быть введен", - отмечается в сообщении TV2. При этом 20% граждан "в основном не согласны" с потенциальной инициативой, полностью не согласны с возможным запретом акций - 19% респондентов. В сообщении TV2 подчеркивается, что правительство Дании на данный момент не представило никаких конкретных предложений относительно запрета акций с сожжением Корана. Социологический опрос был проведен в августе, в нем принимали участие 1008 респондентов. Данных о погрешности опроса не приводится. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции и Дании. Организация исламских стран и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230730/koran-1887258000.html
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дания, швеция
Более половины датчан выступают против сожжения Корана, показал опрос
TV2: 51 % датчан выступают за запрет акций с сожжением Корана
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Более половины датчан согласны с тем, что правительству необходимо запретить акции с сожжением Корана, сообщает телеканал
TV2 со ссылкой на опрос, проведенный компанией Megafon для телеканала.
"Новый опрос в мегафон показывает, что большинство датчан на самом деле согласны с правительством в том, что сжигание Корана должно быть запрещено, чтобы не высмеивать другие страны, культуры и религии", - говорится в сообщении телеканала.
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По данным Megafon, 27% респондентов полностью согласны с потенциальным запретом акций с сожжением Корана, 24% "в основном согласны" с этим.
"Пятьдесят один процент - сторонники запрета, а 39 процентов не считают, что запрет должен быть введен", - отмечается в сообщении TV2.
При этом 20% граждан "в основном не согласны" с потенциальной инициативой, полностью не согласны с возможным запретом акций - 19% респондентов.
В сообщении TV2 подчеркивается, что правительство Дании
на данный момент не представило никаких конкретных предложений относительно запрета акций с сожжением Корана.
Социологический опрос был проведен в августе, в нем принимали участие 1008 респондентов. Данных о погрешности опроса не приводится.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли недавно в Швеции
и Дании. Организация исламских стран и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
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