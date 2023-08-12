Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 12.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 12.08.2023 (обновлено: 13:05 12.08.2023)
https://ria.ru/20230812/aerodrom-1889692176.html
ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области
ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 12.08.2023
ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области
Вооруженные силы РФ нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по военному аэродрому в Ивано-Франковской области, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:00
2023-08-12T13:05
специальная военная операция на украине
ивано-франковская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_0:175:3065:1899_1920x0_80_0_0_2fbe08a43eb3cc2a687e77ac2d99c6e3.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по военному аэродрому в Ивано-Франковской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Одиннадцатого августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230812/poteri-1889692405.html
ивано-франковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_455:333:2741:2047_1920x0_80_0_0_b24cfc826265ed2ca183fbf28659c973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ивано-франковская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области

ВС России 11 августа поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по военному аэродрому в Ивано-Франковской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Одиннадцатого августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области", - сказали в ведомстве.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Киев за сутки потерял более 40 боевиков на Запорожском направлении
13:02
 
Специальная военная операция на УкраинеИвано-Франковская областьБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала