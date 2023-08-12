https://ria.ru/20230812/aerodrom-1889692176.html
ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области
ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 12.08.2023
ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области
Вооруженные силы РФ нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по военному аэродрому в Ивано-Франковской области, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T13:00
2023-08-12T13:00
2023-08-12T13:05
специальная военная операция на украине
ивано-франковская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по военному аэродрому в Ивано-Франковской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Одиннадцатого августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230812/poteri-1889692405.html
ивано-франковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивано-франковская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области
ВС России 11 августа поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области