https://ria.ru/20230812/aerodrom-1889692176.html

ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области

ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 12.08.2023

ВС России поразили военный аэродром в Ивано-Франковской области

Вооруженные силы РФ нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по военному аэродрому в Ивано-Франковской области, сообщили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T13:00

2023-08-12T13:00

2023-08-12T13:05

специальная военная операция на украине

ивано-франковская область

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по военному аэродрому в Ивано-Франковской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Одиннадцатого августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230812/poteri-1889692405.html

ивано-франковская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ивано-франковская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины