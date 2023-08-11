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В России создают беспилотный бронеавтомобиль "Зубило"
В России создают беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" - РИА Новости, 11.08.2023
В России создают беспилотный бронеавтомобиль "Зубило"
В России создают беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" для штурмовых групп, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия — разработчика этой машины АО... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T03:35
2023-08-11T03:35
2023-08-11T06:40
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В России создают беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" для штурмовых групп, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия — разработчика этой машины АО "Ремдизель"."В этом году на нашем стенде на "Армии" будут премьеры — бронеавтомобиль "Титан" для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием "Зубило", — сообщили собеседники агентства.К другим функциям перспективной машины также относится подвоз боеприпасов, транспортировка грузов и раненых и зарядка радиостанций и квадрокоптеров."Титане", в свою очередь, представляет собой защищенный автомобиль для подразделений ВДВ, разведки и спецназа.АО "Ремдизель" основано в 1978 году в Набережных Челнах (Татарстан). Компания разрабатывает и производит семейства бронированных автомобилей колесной формулы 4x4, 6x6, 8x8 "Тайфун", "Торнадо" и "Выстрел".Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство выставки.
https://ria.ru/20230810/btr-1889188060.html
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безопасность, технологии, россия, кубинка, воздушно-десантные войска россии, форум "армия — 2023"
Безопасность, Технологии, Россия, Кубинка, Воздушно-десантные войска России, Форум "Армия — 2023", Новое оружие России
В России создают беспилотный бронеавтомобиль "Зубило"
"Ремдизель" создает беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" для штурмовых групп