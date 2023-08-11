Украина разорвала соглашение с Россией о железнодорожном транспорте
Украина прекратила действие договора с Россией о координации на железной дороге
© Depositphotos.com / rootstocksПассажирский поезд в Карпатах
© Depositphotos.com / rootstocks
Пассажирский поезд в Карпатах. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта, сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.
"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и Советом министров - правительством Российской Федерации о координации деятельности железнодорожного транспорта, подписанного 14 мая 1993 года в Москве", - написал Мельничук.
По его словам, на заседании правительства был одобрен проект закона "о ратификации протокола между кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о внесении изменений в соглашение о деятельности железнодорожного транспорта". Законопроектом предполагается внести изменения в соглашение, ратифицированное 27 апреля этого года. "Изменения позволят осуществлять транзиты территорией Украины на участки Етулия (село на юге Молдавии - ред.) - Рени (город в Одесской области Украины - ред.) - Джюрджюлешть (порт в Молдавии на Дунае - ред.) пустого подвижного состава всех форм собственности и грузов, следующих со станций Молдавии и Украины или транзитом через Украину и Молдавию назначением на/со станции Джюрджюлешть и Галац-Ларга (Румыния) без остановки и проведения на станции Рени пограничного, таможенного и других мер официального контроля", - уточнил Мельничук.