https://ria.ru/20230811/zhd-1889576334.html

Украина разорвала соглашение с Россией о железнодорожном транспорте

Украина разорвала соглашение с Россией о железнодорожном транспорте - РИА Новости, 11.08.2023

Украина разорвала соглашение с Россией о железнодорожном транспорте

Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта, сообщил представитель... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:34

2023-08-11T15:34

2023-08-11T15:34

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта, сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале. "Прекращено действие соглашения между правительством Украины и Советом министров - правительством Российской Федерации о координации деятельности железнодорожного транспорта, подписанного 14 мая 1993 года в Москве", - написал Мельничук. По его словам, на заседании правительства был одобрен проект закона "о ратификации протокола между кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о внесении изменений в соглашение о деятельности железнодорожного транспорта". Законопроектом предполагается внести изменения в соглашение, ратифицированное 27 апреля этого года. "Изменения позволят осуществлять транзиты территорией Украины на участки Етулия (село на юге Молдавии - ред.) - Рени (город в Одесской области Украины - ред.) - Джюрджюлешть (порт в Молдавии на Дунае - ред.) пустого подвижного состава всех форм собственности и грузов, следующих со станций Молдавии и Украины или транзитом через Украину и Молдавию назначением на/со станции Джюрджюлешть и Галац-Ларга (Румыния) без остановки и проведения на станции Рени пограничного, таможенного и других мер официального контроля", - уточнил Мельничук.

https://ria.ru/20230729/ukraina-1887064689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, молдавия, россия, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр