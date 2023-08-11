https://ria.ru/20230811/zhara-1889525610.html

Москвичам пообещали новый виток тропической жары

Москвичам пообещали новый виток тропической жары - РИА Новости, 11.08.2023

Москвичам пообещали новый виток тропической жары

Очередной виток тропической жары до плюс 33 градусов ожидается на следующей неделе в Центральной России, зной продержится всего пару дней, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:41

2023-08-11T12:41

2023-08-11T12:55

общество

москва

погода

евгений тишковец

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Очередной виток тропической жары до плюс 33 градусов ожидается на следующей неделе в Центральной России, зной продержится всего пару дней, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Несмотря на предстоящие хмурые, теплые и дождливые выходные, на следующей неделе в Центральной России ожидается очередной виток тропической жары. К четвергу, когда регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона, столбики термометров покажут плюс 30 - плюс 33, что на 10 градусов выше климатической нормы", - рассказал Тишковец.Он отметил, что такие аномально высокие значения для 17 августа будут близкими к рекорду тепла плюс 33,5, который держится с 1954 года."Тем не менее, зной продержится всего пару дней, и к последующим выходным отступит", - добавил синоптик.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, погода, евгений тишковец