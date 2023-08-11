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Москвичам пообещали новый виток тропической жары - РИА Новости, 11.08.2023
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12:41 11.08.2023 (обновлено: 12:55 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/zhara-1889525610.html
Москвичам пообещали новый виток тропической жары
Москвичам пообещали новый виток тропической жары - РИА Новости, 11.08.2023
Москвичам пообещали новый виток тропической жары
Очередной виток тропической жары до плюс 33 градусов ожидается на следующей неделе в Центральной России, зной продержится всего пару дней, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:41
2023-08-11T12:55
общество
москва
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Очередной виток тропической жары до плюс 33 градусов ожидается на следующей неделе в Центральной России, зной продержится всего пару дней, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Несмотря на предстоящие хмурые, теплые и дождливые выходные, на следующей неделе в Центральной России ожидается очередной виток тропической жары. К четвергу, когда регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона, столбики термометров покажут плюс 30 - плюс 33, что на 10 градусов выше климатической нормы", - рассказал Тишковец.Он отметил, что такие аномально высокие значения для 17 августа будут близкими к рекорду тепла плюс 33,5, который держится с 1954 года."Тем не менее, зной продержится всего пару дней, и к последующим выходным отступит", - добавил синоптик.
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общество, москва, погода, евгений тишковец
Общество, Москва, Погода, Евгений Тишковец
Москвичам пообещали новый виток тропической жары

Синоптик: в Москве на следующей неделе ожидается жара до 33 градусов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрогулочные теплоходы на Москве-реке
Прогулочные теплоходы на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Прогулочные теплоходы на Москве-реке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Очередной виток тропической жары до плюс 33 градусов ожидается на следующей неделе в Центральной России, зной продержится всего пару дней, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Несмотря на предстоящие хмурые, теплые и дождливые выходные, на следующей неделе в Центральной России ожидается очередной виток тропической жары. К четвергу, когда регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона, столбики термометров покажут плюс 30 - плюс 33, что на 10 градусов выше климатической нормы", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что такие аномально высокие значения для 17 августа будут близкими к рекорду тепла плюс 33,5, который держится с 1954 года.
"Тем не менее, зной продержится всего пару дней, и к последующим выходным отступит", - добавил синоптик.
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