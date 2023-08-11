https://ria.ru/20230811/zelenskiy-1889645090.html

Что вы наделали? В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте

Что вы наделали? В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте - РИА Новости, 11.08.2023

Что вы наделали? В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте

Украина несет тяжелейшие потери из-за некомпетентности президента Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T22:23

2023-08-11T22:23

2023-08-11T22:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

владимир зеленский

олег соскин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украина несет тяжелейшие потери из-за некомпетентности президента Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Потери просто огромнейшие. Минимум двести тысяч убил уже Зеленский. <...> Что вы наделали?" — отметил он.По мнению эксперта, действия главы киевского режима приводят к планомерному уничтожению Украины. Огромное количество людей бежали из страны, а уровень рождаемости продолжает падать.При этом он добавил, что из-за безысходного положения на фронт бросают уже даже мужчин старше 50 лет с различными болезнями. В этих условиях Соскин уверен, что Зеленскому следует подать в отставку из-за неспособности управлять государством.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявили в Министерстве обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.

https://ria.ru/20230811/podarok-1889639301.html

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