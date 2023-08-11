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Что вы наделали? В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/zelenskiy-1889645090.html
Что вы наделали? В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте
Что вы наделали? В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте - РИА Новости, 11.08.2023
Что вы наделали? В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте
Украина несет тяжелейшие потери из-за некомпетентности президента Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T22:23
2023-08-11T22:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украина несет тяжелейшие потери из-за некомпетентности президента Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Потери просто огромнейшие. Минимум двести тысяч убил уже Зеленский. &lt;...&gt; Что вы наделали?" — отметил он.По мнению эксперта, действия главы киевского режима приводят к планомерному уничтожению Украины. Огромное количество людей бежали из страны, а уровень рождаемости продолжает падать.При этом он добавил, что из-за безысходного положения на фронт бросают уже даже мужчин старше 50 лет с различными болезнями. В этих условиях Соскин уверен, что Зеленскому следует подать в отставку из-за неспособности управлять государством.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявили в Министерстве обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230811/podarok-1889639301.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Что вы наделали? В Киеве набросились на Зеленского из-за трагедии на фронте

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина почти уничтожена из-за провалов Зеленского

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украина несет тяжелейшие потери из-за некомпетентности президента Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.
"Потери просто огромнейшие. Минимум двести тысяч убил уже Зеленский. <...> Что вы наделали?" — отметил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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По мнению эксперта, действия главы киевского режима приводят к планомерному уничтожению Украины. Огромное количество людей бежали из страны, а уровень рождаемости продолжает падать.
При этом он добавил, что из-за безысходного положения на фронт бросают уже даже мужчин старше 50 лет с различными болезнями. В этих условиях Соскин уверен, что Зеленскому следует подать в отставку из-за неспособности управлять государством.
Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявили в Министерстве обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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Вчера, 16:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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