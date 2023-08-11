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Келин: Запад может перешагнуть грань третьей мировой - РИА Новости, 11.08.2023
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21:48 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/zapad-1889640658.html
Келин: Запад может перешагнуть грань третьей мировой
Келин: Запад может перешагнуть грань третьей мировой - РИА Новости, 11.08.2023
Келин: Запад может перешагнуть грань третьей мировой
Запад, накачивая киевским режим вооружением, может перешагнуть тонкую грань в конфликте на Украине, что может привести к началу третьей мировой войны, заявил... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T21:48
2023-08-11T21:48
украина
россия
сша
дмитрий песков
андрей келин
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Запад, накачивая киевским режим вооружением, может перешагнуть тонкую грань в конфликте на Украине, что может привести к началу третьей мировой войны, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News. "Что касается развития конфликта вот по такому эскалационному сценарию, он зависит в основном от всё больших поставок вооружения со стороны Запада… России приходится вести войну не только с Украиной, но и в определённой степени с коллективным Западом, в основном противостоя поставкам этих вооружений. Но здесь есть тонкая грань, которую может Запад перешагнуть, и это очень опасно. Поэтому, конечно же, нельзя допускать эскалации, нельзя допускать втягивания в третью мировую войну", - сказал он в интервью. Интервью было размещено на Youtube-канале посольства. Посол призвал западные страны "остановиться в своём снабжении Украины и занять реалистичную позицию", поскольку избранная ими стратегия является ошибочной. По его словам, смена тона разговора со стороны России будет возможной, только когда Запад осознает неправильность своей позиции, и этот момент уже приближается. Дипломат отметил, что избранная Европой и США линия в отношении Украины будет играть немалую роль в урегулировании конфликта. В настоящий момент все больше американцев выступают против поставок Киеву вооружений, однако бросить его Вашингтон пока не может, заявил посол. "Это как огромный корабль, который шёл определённым курсом. Развернуть его теперь довольно трудно", - объяснил Келин. Глава российской дипмиссии также не стал обозначать какие-то конкретные красные линии и отметил, что временных рамок в конфликте тоже нет. По его словам, развитие ситуации будет зависеть от политической обстановки в мире, которая может поменяться после ряда выборов в США и Европе. Однако дипломат заявил, что на Украину уже начинает оказываться определённое давление, чтобы она начала "мирные переговоры, которые сама себе запретила". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230810/vooruzhenie-1889312496.html
https://ria.ru/20230811/konflikty-1889525254.html
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украина, россия, сша, дмитрий песков, андрей келин, нато
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Андрей Келин, НАТО
Келин: Запад может перешагнуть грань третьей мировой

Келин: Запад может перешагнуть грань третьей мировой из-за поставок оружия Киеву

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Запад, накачивая киевским режим вооружением, может перешагнуть тонкую грань в конфликте на Украине, что может привести к началу третьей мировой войны, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.
"Что касается развития конфликта вот по такому эскалационному сценарию, он зависит в основном от всё больших поставок вооружения со стороны Запада… России приходится вести войну не только с Украиной, но и в определённой степени с коллективным Западом, в основном противостоя поставкам этих вооружений. Но здесь есть тонкая грань, которую может Запад перешагнуть, и это очень опасно. Поэтому, конечно же, нельзя допускать эскалации, нельзя допускать втягивания в третью мировую войну", - сказал он в интервью. Интервью было размещено на Youtube-канале посольства.
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В Европе понимают, что вооружение Киева усилит конфликт, считает политолог
10 августа, 15:52
Посол призвал западные страны "остановиться в своём снабжении Украины и занять реалистичную позицию", поскольку избранная ими стратегия является ошибочной. По его словам, смена тона разговора со стороны России будет возможной, только когда Запад осознает неправильность своей позиции, и этот момент уже приближается.
Дипломат отметил, что избранная Европой и США линия в отношении Украины будет играть немалую роль в урегулировании конфликта. В настоящий момент все больше американцев выступают против поставок Киеву вооружений, однако бросить его Вашингтон пока не может, заявил посол.
"Это как огромный корабль, который шёл определённым курсом. Развернуть его теперь довольно трудно", - объяснил Келин.
Глава российской дипмиссии также не стал обозначать какие-то конкретные красные линии и отметил, что временных рамок в конфликте тоже нет. По его словам, развитие ситуации будет зависеть от политической обстановки в мире, которая может поменяться после ряда выборов в США и Европе. Однако дипломат заявил, что на Украину уже начинает оказываться определённое давление, чтобы она начала "мирные переговоры, которые сама себе запретила".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Посол России в Аргентине считает, что Запад не остановится на Украине
Вчера, 12:40
 
УкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковАндрей КелинНАТО
 
 
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