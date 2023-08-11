https://ria.ru/20230811/zapad-1889381139.html

Запад переходит от культурных войн к религиозным

Запад переходит от культурных войн к религиозным - РИА Новости, 11.08.2023

Запад переходит от культурных войн к религиозным

Среди Нобелевских лауреатов встречаются на редкость умные люди. Вот сейчас американец Пол Кругман (премия по экономике, 2008) одной простой фразой, вынесенной в РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T08:00

2023-08-11T08:00

2023-08-11T08:02

в мире

сша

тихий океан

большая двадцатка

наса

германия

аналитика

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Среди Нобелевских лауреатов встречаются на редкость умные люди. Вот сейчас американец Пол Кругман (премия по экономике, 2008) одной простой фразой, вынесенной в заголовок комментария в The New York Times, объяснил нам то, что мы и так давно видели, но внятно и просто сформулировать почему-то не могли. А именно: "Климат стал предметом культурной войны". Добавим — глобальной.Он мог бы сказать даже "войны религиозной". Культура и религия тесно переплетены, и основываются вызываемые ими высокие эмоции не на фактах, а на чувствах. Чувства же — штука сложная и стадная. Это сфера, где споры будут идти всегда, пока живо человечество, а вот войны… Войны — культурные и религиозные — начинаются, когда одна группа людей считает необходимым свои убеждения силой навязать другим группам. И это, конечно, всегда несчастье и преступление.Сам Кругман не оставляет никаких сомнений в том, на чьей он стороне в этой войне. Он повторяет весь обязательный набор пропагандиста идеи, что человеческая деятельность нагревает атмосферу планеты, а чтобы этого жуткого кризиса избежать, надо заставить человечество жить не так, как хочется, а как ему скажут умные люди. То есть перестать пользоваться нефтью и газом, есть мясо и так далее по списку.И в конце лауреат обозначает главный "символ веры" команды: есть наука, которая сказала свое слово по поводу климата раз и навсегда, и есть неграмотные отрицатели науки, которые таковую просто ненавидят. У них культура такая. Дело не в том, что им платят (нефтегазовые и прочие что-то производящие компании), а просто республиканцы же — не либералы. Если придут к власти, свернут всю климатическую программу нынешней администрации. И это в момент, когда за окном так жарко: самое горячее и влажное лето за всю историю наблюдений!Прочее — детали, но ценные. И уже не от Кругмана, а от тех самых нехороших людей. Вообще-то, настоящую науку они как раз чтут и ненавидят науку продажную, используемую в виде дубины. И вот вам ответ на вопрос, почему так жарко. В январе прошлого года произошло уникальное по силе извержение вулкана Тонга-Ханга в южной части Тихого океана, причем случилось это глубоко под водой. Не верите — спросите у американского космического агентства NASA и его европейских коллег (с фотографиями и прочим). Вулкан через водяной фильтр океана выбросил в воду и атмосферу невиданные объемы пара. И успокоится вся эта штука нескоро. Подсчеты и оценки климатологов есть.Но это не останавливает администрацию США и прочие силы, продвигающие и навязывающие людям новые технологии и товары, которые без страшилки о климате никто даром бы не взял. Попутно людей делают бедными и скромными, заодно пытаются задавить бурный рост экономик незападного мира, навязав ему ту самую насквозь фальшивую климатическую повестку. Что из-за этого происходит с несчастной Германией и прочей согнутой в бараний рог Европой, хорошо известно. А в самих США — там много еще более интересного.Республиканцы и прочие люди "другой культуры" создали "Проект 2025", который, по словам Кругмана, в случае их прихода к власти заблокирует все климатические идеи демократов. И еще бы им этого не сделать. Вот лишь одна из оценок ученых из этого проекта — насчет инициативы команды Байдена заставить автомобильную промышленность к 2032 году выпускать не менее 70 процентов своих машин электрическими. Что тогда будет? Первое: автопроизводители разорятся, потому что такие машины дороже и люди их покупать не хотят. Второе: автомобилисты будут подольше ездить на обычных бензиновых и дизельных машинах, что приведет к износу техники и авариям с нехорошим исходом. И третье: если даже байденовцы полностью выполнят все свои планы, это приведет — возможно — к снижению температуры на нашей любимой планете на 0,2 градуса по Цельсию. Причем только к 2100 году.И еще насчет культурных, если не религиозных войн на климатическую тему. Когда ты ведешь нормальную дискуссию, будучи уверенным в своей правоте и победе, ты делаешь это уважительно к оппоненту. Но климатические (и далеко не только климатические) активисты сейчас считают своим долгом проявлять агрессию и по максимуму терроризировать людей, подмечает публицист из American Thinker. Они преграждают дорогу транспорту, срывают фестивали и спортивные события, врываются в театры. Ну понятно — на войне как на войне.Как реагирует на это все незападный, то есть относительно нормальный на голову мир — разговор отдельный. Схема тут такая: западники навязывают свою климатическую повестку всем мыслимым международным форумам и получают вежливый (пока) отпор. Вот хотя бы в ходе подготовки очередного саммита G20 в Индии — "повестку" заблокировал Пекин (и не он один). Но главные события на этом международном климатическом фронте еще впереди.

https://ria.ru/20230502/evrosoyuz-1869268376.html

https://ria.ru/20230808/zemletryasenie-1888955792.html

https://ria.ru/20230809/avto-1888978488.html

https://ria.ru/20230810/tayvan-1889280947.html

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тихий океан

германия

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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в мире, сша, тихий океан, большая двадцатка, наса, германия, аналитика