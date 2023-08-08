https://ria.ru/20230808/germaniya-1888731634.html

Германия готовится к атомному виражу

Германия готовится к атомному виражу - РИА Новости, 08.08.2023

Германия готовится к атомному виражу

До первых холодов и начала отопительного сезона еще довольно далеко, а ключевые страны Евросоюза уже потряхивает в совсем не радостном ожидании. Премьер-министр РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T08:00

2023-08-08T08:00

2023-08-08T08:02

аналитика

германия

берлин (город)

польша

маркус зедер

олаф шольц

роберт хабек

христианско-социальный союз

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До первых холодов и начала отопительного сезона еще довольно далеко, а ключевые страны Евросоюза уже потряхивает в совсем не радостном ожидании. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в своем свежем выступлении уверил сограждан, что если его партия консерваторов (блок ХДС/ХСС) на выборах 2025 года наберет необходимое количество голосов и мест в бундестаге, она возродит атомную энергетику Германии. В том плане, что как минимум будут повторно запущены три энергоблока на АЭС Emsland, Isar и Neckarwestheim.Заявление это тем более скандально, если вспомнить натужную эпопею борьбы Берлина с придуманной зависимостью от российских углеводородов и одновременно его судорожные попытки сохранить собственную промышленность, попутно умудрившись не разозлить могущественное зеленое лобби.Германия, кстати, находится в прицеле российских новостных изданий совершенно заслуженно — и как бывший флагман европейской экономики, и как выпуклый пример того, до чего может довести утеря суверенитета и бездумное выполнение всех приказов из-за океана. История немецкой атомной промышленности тут более чем хрестоматийна.Как ни парадоксально, но немецкий атомный проект во многом так быстро появился на свет благодаря разделению Германии на зоны оккупации. Советский Союз и блок западных стран из кожи вон лезли, не жалея ни денег, ни трудозатрат на то, чтобы построить в своей зоне показательно-успешную экономику, которая невозможна без развитого реального сектора, а он не работает без мощной энергетики за спиной. Поэтому уже в пятидесятых годах, то есть спустя всего десять лет после окончания Второй мировой, в Германии появились исследовательские, а затем и промышленные атомные реакторы.Первая полноценная АЭС мощностью 340 мегаватт была построена в 1969 году в городке Обригхайм, что было внушительным показателем для того времени. Станция находилась в зоне французской оккупации, и, как несложно догадаться, строили ее по проекту Франции, которая в то время выходила на пик атомного строительства, штампуя новые АЭС, как гвозди.Советский Союз, естественно, такого пережить не мог, а потому в ответ со свойственной руководителям СССР любовью к гигантским стройкам в Восточной Германии началось возведение АЭС по советским проектам. Так, например, появилась атомная электростанция "Грайфсвальд", где работали советские реакторы ВВЭР-440 и которая до момента своего закрытия в 1990 году была крупнейшим энергетическим объектом в стране и одним из самых мощных во всей Европе.После вывода Группы советских войск (ГСВГ) началось каскадное схлопывание блока Варшавского договора как геополитического проекта. Объединенная Германия очень хотела смыть с себя воспоминания советского присутствия, а потому ничуть не возражала против требований закрыть все советские АЭС, которые якобы не отвечали требованиям промышленной и эксплуатационной безопасности. Как нетрудно догадаться, с построенными западными странами АЭС все было в полном порядке и претензий к ним не было.Принято считать, что находящаяся при власти команда Олафа Шольца самая несамостоятельная в плане принятия государственных решений, но применительно к атомной энергетике все началось много ранее. Первоначальный план по отказу от генерации на базе атома был утвержден в далеком ныне 2000 году, хотя нужно отдать должное федеральным канцлерам того периода, они его упорно саботировали аж до 2011-го. Именно тогда Германия и нагуляла свой финансовый жир, став не только иконой европейской состоятельности, но и самой мощной экономикой. Мирный атом тут изрядно помог, потому как до указанной календарной отметки дожили 17 реакторов, выдававших в сеть 25 процентов всего электричества, на чем держалась мощная, но очень прожорливая немецкая индустрия. Энергии было столько, что немцы даже умудрялись экспортировать ее в Австрию, Нидерланды, Польшу и Чехию.После 2011-го началась тотальная аннигиляция отрасли. Одновременно были остановлены сразу восемь реакторов, но тогда Берлин сумел компенсировать выпадение стремительно растущими поставками природного газа из России. В 2022-й немецкая экономика, изрядно побитая пандемией и антироссийскими санкциями, буквально вползла, имея на руках три последних энергоблока. Их должны были остановить в преддверии нового года, но ситуация в экономике и энергетике была настолько аховая, что даже зеленое на всю голову правительство в Берлине решило повременить. Впрочем, уже в апреле Штеффи Лемке, министр окружающей среды и активный член партии зеленых, выступила с погребальной речью, заклеймив АЭС как грязные и небезопасные. Германия официально вышла из мирового атомного клуба.А дальше началось самое интересное. Уже в мае министр экономики Роберт Хабек заявил, что германская промышленность может не пережить следующую зиму из-за цен на энергоносители. Месяц спустя данный тренд продолжил президент Союза горнодобывающей, химической и энергетической промышленности ФРГ (IG BCE) Михаэль Василиадис, констатировавший, что немецкий крупный бизнес массово покидает страну. Буквально пару дней назад точку поставил директор Lanxess, одного из ключевых химических концернов страны. Маттиас Захерт заявил, что в Германии началась физическая деиндустриализация и конкретно его компания в ближайшее время закроет завод по окислению гексана в Крефельде-Юрдингене, а к 2026 году полностью умрет завод по производству оксида хрома.Осталось лишь добавить, что западные аналитические агентства прогнозируют, что до конца года экономика Германии покажет наихудший результат среди всех стран еврозоны, уступив по темпам роста даже таким аутсайдерам, как Польша и Болгария. Крушение немецкого финансового колосса началось аккурат после отказа от атомной энергетики. Хотя, возможно, это чистое совпадение.

https://ria.ru/20230418/evropa-1865921415.html

https://ria.ru/20230415/energetika-1865482516.html

https://ria.ru/20230415/sanktsii-1865510463.html

https://ria.ru/20230719/frg-1885049232.html

германия

берлин (город)

польша

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аналитика, германия, берлин (город), польша, маркус зедер, олаф шольц, роберт хабек, христианско-социальный союз, бундестаг германии