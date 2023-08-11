https://ria.ru/20230811/wildberries-1889550404.html

Wildberries начал тестирование нового логотипа

Wildberries начал тестирование нового логотипа - РИА Новости, 11.08.2023

Wildberries начал тестирование нового логотипа

Wildberries начал тестирование нового логотипа, он появился сегодня на сайте онлайн-платформы, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:11

2023-08-11T14:11

2023-08-11T14:11

технологии

wildberries

экономика

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Wildberries начал тестирование нового логотипа, он появился сегодня на сайте онлайн-платформы, убедился корреспондент РИА Новости. Обновленный логотип маркетплейса не имеет острых углов – он стал более округлым, также изменился шрифт. В пресс-службе маркетплейса подтвердили разработку нового логотипа, но уточнили, что это тестирование: о полномасштабном ребрендинге речь пока не идет. "Мы разработали несколько концепций, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ (пунктах выдачи заказов - ред.) и на международном сайте", – сообщили в компании.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, wildberries, экономика