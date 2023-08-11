https://ria.ru/20230811/wildberries-1889550404.html
Wildberries начал тестирование нового логотипа
Wildberries начал тестирование нового логотипа - РИА Новости, 11.08.2023
Wildberries начал тестирование нового логотипа
Wildberries начал тестирование нового логотипа, он появился сегодня на сайте онлайн-платформы, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:11
2023-08-11T14:11
2023-08-11T14:11
технологии
wildberries
экономика
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Wildberries начал тестирование нового логотипа, он появился сегодня на сайте онлайн-платформы, убедился корреспондент РИА Новости. Обновленный логотип маркетплейса не имеет острых углов – он стал более округлым, также изменился шрифт. В пресс-службе маркетплейса подтвердили разработку нового логотипа, но уточнили, что это тестирование: о полномасштабном ребрендинге речь пока не идет. "Мы разработали несколько концепций, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ (пунктах выдачи заказов - ред.) и на международном сайте", – сообщили в компании.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, wildberries, экономика
Технологии, Wildberries, Экономика
Wildberries начал тестирование нового логотипа
Wildberries представил на своем сайте один из вариантов обновленного логотипа
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Wildberries начал тестирование нового логотипа, он появился сегодня на сайте онлайн-платформы, убедился корреспондент РИА Новости.
Обновленный логотип маркетплейса не имеет острых углов – он стал более округлым, также изменился шрифт.
В пресс-службе маркетплейса подтвердили разработку нового логотипа, но уточнили, что это тестирование: о полномасштабном ребрендинге речь пока не идет. "Мы разработали несколько концепций, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ (пунктах выдачи заказов - ред.) и на международном сайте", – сообщили в компании.