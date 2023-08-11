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После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов - РИА Новости, 11.08.2023
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13:25 11.08.2023
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После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов
После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов - РИА Новости, 11.08.2023
После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов
Всего 440 квартир и 20 частных домов повреждены в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:25
2023-08-11T13:25
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Всего 440 квартир и 20 частных домов повреждены в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в телеграм-канале. "По нашей информации, пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Где-то взрывной волной выбило окна, двери – самые разные повреждения. Все это мы восстановим, каждую пострадавшую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено", – написал он. По его словам, нужно как можно скорее вернуть город к нормальной жизни, восстановить дома и инфраструктуру. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел в среду утром на складе пиротехники, который арендовала фирма "Пиро-Росс". По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, один человек погиб, 80 пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, задержан технический директор "Пиро-Росс".
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, взрыв на складе в сергиевом посаде
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов

Воробьев: от взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиСотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Всего 440 квартир и 20 частных домов повреждены в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в телеграм-канале.
"По нашей информации, пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Где-то взрывной волной выбило окна, двери – самые разные повреждения. Все это мы восстановим, каждую пострадавшую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено", – написал он. По его словам, нужно как можно скорее вернуть город к нормальной жизни, восстановить дома и инфраструктуру.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел в среду утром на складе пиротехники, который арендовала фирма "Пиро-Росс". По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, один человек погиб, 80 пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, задержан технический директор "Пиро-Росс".
Взрыв в Сергиевом Посаде
© РИА Новости / Валерия Кузнецова | Перейти в медиабанк

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

Дым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв. Стоп-кадр видео

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

© РИА Новости / Валерия Кузнецова
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1 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

Машины противопожарной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

Главный вход Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

Табличка на здании Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

Автомобиль Следственного комитета РФ у главного входа Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 10
© Фото : ГСУ СК России по Московской области

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

© Фото : ГСУ СК России по Московской области
8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

Спецавтомобили у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 10

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел утром в среду.

© РИА Новости / Валерия Кузнецова
Перейти в медиабанк
1 из 10

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, ЧП произошло на складе пиротехники.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 10

Его арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 10

По последним данным, 52 человека обратились за медпомощью.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 10

При необходимости будут проведены телемедицинские консультации.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 10

На месте ЧП работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорые.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 10

После взрыва возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Разбор завалов займет минимум 12 часов.

© Фото : ГСУ СК России по Московской области
8 из 10

Повреждения получили около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 10

Проводятся мероприятия по устранению последствий.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевВзрыв на складе в Сергиевом Посаде
 
 
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