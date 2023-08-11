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После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов

После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов - РИА Новости, 11.08.2023

После взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 440 квартир и 20 частных домов

Всего 440 квартир и 20 частных домов повреждены в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:25

2023-08-11T13:25

2023-08-11T13:25

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

андрей воробьев

взрыв на складе в сергиевом посаде

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Всего 440 квартир и 20 частных домов повреждены в результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в телеграм-канале. "По нашей информации, пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Где-то взрывной волной выбило окна, двери – самые разные повреждения. Все это мы восстановим, каждую пострадавшую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено", – написал он. По его словам, нужно как можно скорее вернуть город к нормальной жизни, восстановить дома и инфраструктуру. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел в среду утром на складе пиротехники, который арендовала фирма "Пиро-Росс". По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, один человек погиб, 80 пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, задержан технический директор "Пиро-Росс".

московская область (подмосковье)

россия

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Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, взрыв на складе в сергиевом посаде