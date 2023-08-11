После ЧП в Сергиевом Посаде к врачам обратились 84 человека
После взрыва в Сергиевом Посаде за медпомощью обратились 84 человека
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиСотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. За медпомощью после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде обратились 84 человека, сообщили в администрации горокруга.
"Одна женщина, напомним, скончалась в больнице от полученных ожогов. Всего за помощью к врачам обратились 84 человека. Большинство были отпущены домой после оказания первой помощи", - отмечается в официальном Telegram-канале администрации.
В сообщении подчеркивается, что в первые часы после ЧП было 12 заявлений от родственников. Две семьи впоследствии отозвали обращения - родственники нашлись, их не было на месте трагедии, один человек числился в списке дважды - он недавно сменил фамилию, один был найден живым в тот же день. В итоге остается неизвестной судьба восьми человек.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания. Ранее глава региона сообщал, что за медицинской помощью обратились 56 человек, шесть из них были в реанимации, 26 обратились в травмпункт, одна пострадавшая скончалась. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Позднее в Минздраве РФ сообщили, что в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, восемь уже выписаны из стационаров.