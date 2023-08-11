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Семьям погибших при ЧП в Сергиевом Посаде выплатят два миллиона рублей
Семьям погибших при ЧП в Сергиевом Посаде выплатят два миллиона рублей - РИА Новости, 11.08.2023
Семьям погибших при ЧП в Сергиевом Посаде выплатят два миллиона рублей
Власти Московкой области выплатят семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде по два миллиона рублей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:28
2023-08-11T13:28
2023-08-11T17:04
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
происшествия
сергиев посад
взрыв на складе в сергиевом посаде
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Власти Московкой области выплатят семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде по два миллиона рублей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале."Есть решение о специальных региональных выплатах — два миллиона рублей — семьям погибших. Тяжело раненым, которые сейчас в реанимации — по 500 тысяч рублей", — сообщил он.По словам главы области, те, кто находится в больницах с переломами, получат по 300 тысяч рублей. Пострадавшим с легкими травмами выплатят по сто тысяч рублей, добавил Воробьев.Взрыв на промышленном предприятии в Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. Инцидент произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс". Ее технического директора задержали. Всего за медпомощью обратились 84 человека. Одна пострадавшая умерла в больнице.СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, происшествия, сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде
Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Происшествия, Сергиев Посад, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Новости Подмосковья
Семьям погибших при ЧП в Сергиевом Посаде выплатят два миллиона рублей
Воробьев: семьям погибших в Сергиевом Посаде выплатят 2 миллиона рублей
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Власти Московкой области выплатят семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде по два миллиона рублей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале
.
"Есть решение о специальных региональных выплатах — два миллиона рублей — семьям погибших. Тяжело раненым, которые сейчас в реанимации — по 500 тысяч рублей", — сообщил он.
По словам главы области, те, кто находится в больницах с переломами, получат по 300 тысяч рублей. Пострадавшим с легкими травмами выплатят по сто тысяч рублей, добавил Воробьев.
Взрыв на промышленном предприятии в Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. Инцидент произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс". Ее технического директора задержали.
Всего за медпомощью обратились 84 человека. Одна пострадавшая умерла в больнице.
СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
В Сергиевом Посаде завершили основной разбор завалов после взрыва