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Семьям погибших при ЧП в Сергиевом Посаде выплатят два миллиона рублей - РИА Новости, 11.08.2023
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13:28 11.08.2023 (обновлено: 17:04 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/vyplaty-1889538756.html
Семьям погибших при ЧП в Сергиевом Посаде выплатят два миллиона рублей
Семьям погибших при ЧП в Сергиевом Посаде выплатят два миллиона рублей - РИА Новости, 11.08.2023
Семьям погибших при ЧП в Сергиевом Посаде выплатят два миллиона рублей
Власти Московкой области выплатят семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде по два миллиона рублей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:28
2023-08-11T17:04
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
происшествия
сергиев посад
взрыв на складе в сергиевом посаде
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Власти Московкой области выплатят семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде по два миллиона рублей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале."Есть решение о специальных региональных выплатах — два миллиона рублей — семьям погибших. Тяжело раненым, которые сейчас в реанимации — по 500 тысяч рублей", — сообщил он.По словам главы области, те, кто находится в больницах с переломами, получат по 300 тысяч рублей. Пострадавшим с легкими травмами выплатят по сто тысяч рублей, добавил Воробьев.Взрыв на промышленном предприятии в Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. Инцидент произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс". Ее технического директора задержали. Всего за медпомощью обратились 84 человека. Одна пострадавшая умерла в больнице.СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
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московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, происшествия, сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде
Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, Происшествия, Сергиев Посад, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Новости Подмосковья
Семьям погибших при ЧП в Сергиевом Посаде выплатят два миллиона рублей

Воробьев: семьям погибших в Сергиевом Посаде выплатят 2 миллиона рублей

© Фото : Правительство Московской областиПоследствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
Последствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : Правительство Московской области
Последствия взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Власти Московкой области выплатят семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде по два миллиона рублей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.
"Есть решение о специальных региональных выплатах — два миллиона рублей — семьям погибших. Тяжело раненым, которые сейчас в реанимации — по 500 тысяч рублей", — сообщил он.
По словам главы области, те, кто находится в больницах с переломами, получат по 300 тысяч рублей. Пострадавшим с легкими травмами выплатят по сто тысяч рублей, добавил Воробьев.
Взрыв на промышленном предприятии в Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. Инцидент произошел на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс". Ее технического директора задержали.
Всего за медпомощью обратились 84 человека. Одна пострадавшая умерла в больнице.
СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Спасатели на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевПроисшествияСергиев ПосадВзрыв на складе в Сергиевом Посаде
 
 
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