https://ria.ru/20230811/vybory-1889625419.html

Выборы в ДНР пройдут в начале сентября

Выборы в ДНР пройдут в начале сентября - РИА Новости, 11.08.2023

Выборы в ДНР пройдут в начале сентября

Выборы в народный совет Донецкой Народной Республики и органы муниципального самоуправления будут идти три дня, с 8 по 10 сентября, досрочное голосование... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T19:33

2023-08-11T19:33

2023-08-11T20:41

донецкая народная республика

донецк

волноваха

владимир высоцкий (автор песен)

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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Выборы в народный совет Донецкой Народной Республики и органы муниципального самоуправления будут идти три дня, с 8 по 10 сентября, досрочное голосование начнется 31 августа, сообщил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. "Нами, избирательной комиссией ДНР, было принято решение, что выборы будут проводиться в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Но это не говорит о том, что только в течение этих трех дней будем голосовать", – сказал он журналистам. "Те муниципальные образования, которые находятся в труднодоступных и удаленных территориях – близость к линии фронта, существуют различные опасности, в том числе и артиллерийского, огневого поражения, – там будет предоставлена возможность проведения досрочного голосования. Досрочное голосование будет проводиться с 31 августа по 7 сентября", – отметил Высоцкий. Он пояснил, что речь идет о таких территориях, как Волноваха, Донецк, Макеевка, Ясиноватая и Горловка. "Решение о включении данных территорий в список труднодоступных и удаленных, которое и дает нам возможность и право проголосовать досрочно, принимается нашими коллегами из территориальных избирательных комиссий", – сказал он. Высоцкий заверил, что "выборы пройдут в четком соответствии с российским законодательством". На предстоящих выборах в ДНР будут избраны 90 депутатов народного совета региона, а также депутаты советов 11 городских округов, включая Донецк и Мариуполь, и 10 муниципальных округов. В сумме в этих советах более 500 депутатских мест. Выборы пройдут по партийным спискам. Последний день подачи документов в избирком для участия в выборах – 17 августа.

https://radiosputnik.ria.ru/20230811/dnr-1889416138.html

https://ria.ru/20230810/miny-1889387502.html

донецкая народная республика

донецк

волноваха

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донецкая народная республика, донецк, волноваха, владимир высоцкий (автор песен)