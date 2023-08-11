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Выборы в ДНР пройдут в начале сентября - РИА Новости, 11.08.2023
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19:33 11.08.2023 (обновлено: 20:41 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/vybory-1889625419.html
Выборы в ДНР пройдут в начале сентября
Выборы в ДНР пройдут в начале сентября - РИА Новости, 11.08.2023
Выборы в ДНР пройдут в начале сентября
Выборы в народный совет Донецкой Народной Республики и органы муниципального самоуправления будут идти три дня, с 8 по 10 сентября, досрочное голосование... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T19:33
2023-08-11T20:41
донецкая народная республика
донецк
волноваха
владимир высоцкий (автор песен)
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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Выборы в народный совет Донецкой Народной Республики и органы муниципального самоуправления будут идти три дня, с 8 по 10 сентября, досрочное голосование начнется 31 августа, сообщил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. "Нами, избирательной комиссией ДНР, было принято решение, что выборы будут проводиться в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Но это не говорит о том, что только в течение этих трех дней будем голосовать", – сказал он журналистам. "Те муниципальные образования, которые находятся в труднодоступных и удаленных территориях – близость к линии фронта, существуют различные опасности, в том числе и артиллерийского, огневого поражения, – там будет предоставлена возможность проведения досрочного голосования. Досрочное голосование будет проводиться с 31 августа по 7 сентября", – отметил Высоцкий. Он пояснил, что речь идет о таких территориях, как Волноваха, Донецк, Макеевка, Ясиноватая и Горловка. "Решение о включении данных территорий в список труднодоступных и удаленных, которое и дает нам возможность и право проголосовать досрочно, принимается нашими коллегами из территориальных избирательных комиссий", – сказал он. Высоцкий заверил, что "выборы пройдут в четком соответствии с российским законодательством". На предстоящих выборах в ДНР будут избраны 90 депутатов народного совета региона, а также депутаты советов 11 городских округов, включая Донецк и Мариуполь, и 10 муниципальных округов. В сумме в этих советах более 500 депутатских мест. Выборы пройдут по партийным спискам. Последний день подачи документов в избирком для участия в выборах – 17 августа.
https://radiosputnik.ria.ru/20230811/dnr-1889416138.html
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донецкая народная республика, донецк, волноваха, владимир высоцкий (автор песен)
Донецкая Народная Республика, Донецк, Волноваха, Владимир Высоцкий (автор песен)
Выборы в ДНР пройдут в начале сентября

Выборы в ДНР пройдут с 8 по 10 сентября

© РИА Новости / РИА Новости Крым | Перейти в медиабанкСотрудник выездной избирательной комиссии
Сотрудник выездной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Сотрудник выездной избирательной комиссии . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Выборы в народный совет Донецкой Народной Республики и органы муниципального самоуправления будут идти три дня, с 8 по 10 сентября, досрочное голосование начнется 31 августа, сообщил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
"Нами, избирательной комиссией ДНР, было принято решение, что выборы будут проводиться в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Но это не говорит о том, что только в течение этих трех дней будем голосовать", – сказал он журналистам.
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"Те муниципальные образования, которые находятся в труднодоступных и удаленных территориях – близость к линии фронта, существуют различные опасности, в том числе и артиллерийского, огневого поражения, – там будет предоставлена возможность проведения досрочного голосования. Досрочное голосование будет проводиться с 31 августа по 7 сентября", – отметил Высоцкий.
Он пояснил, что речь идет о таких территориях, как Волноваха, Донецк, Макеевка, Ясиноватая и Горловка.
"Решение о включении данных территорий в список труднодоступных и удаленных, которое и дает нам возможность и право проголосовать досрочно, принимается нашими коллегами из территориальных избирательных комиссий", – сказал он.
Высоцкий заверил, что "выборы пройдут в четком соответствии с российским законодательством".
На предстоящих выборах в ДНР будут избраны 90 депутатов народного совета региона, а также депутаты советов 11 городских округов, включая Донецк и Мариуполь, и 10 муниципальных округов. В сумме в этих советах более 500 депутатских мест. Выборы пройдут по партийным спискам. Последний день подачи документов в избирком для участия в выборах – 17 августа.
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Донецкая Народная РеспубликаДонецкВолновахаВладимир Высоцкий (автор песен)
 
 
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