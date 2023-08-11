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На выборах в ДНР проголосуют около двух миллионов избирателей
На выборах в ДНР проголосуют около двух миллионов избирателей - РИА Новости, 11.08.2023
На выборах в ДНР проголосуют около двух миллионов избирателей
На выборах в народный совет ДНР и муниципальные органы смогут проголосовать около 2 миллионов избирателей, сообщил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:38
2023-08-11T17:38
2023-08-11T17:39
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. На выборах в народный совет ДНР и муниципальные органы смогут проголосовать около 2 миллионов избирателей, сообщил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. По его словам, список избирателей после прошлогоднего референдума был уточнен. "Список будет составлять в районе 2 миллионов человек", - сказал Высоцкий журналистам. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 11 городских округов, включая Донецк и Мариуполь, и 10 муниципальных округов. В сумме в этих советах более 500 депутатских мест. Выборы пройдут по партийным спискам. Последний день подачи документов в избирком для участия в выборах - 17 августа.
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донецкая народная республика, донецк, мариуполь
Донецкая Народная Республика, Донецк, Мариуполь
На выборах в ДНР проголосуют около двух миллионов избирателей
Избирком ДНР: на выборах в регионе проголосуют около двух миллионов человек