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На выборах в ДНР проголосуют около двух миллионов избирателей - РИА Новости, 11.08.2023
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17:38 11.08.2023 (обновлено: 17:39 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/vybory-1889601860.html
На выборах в ДНР проголосуют около двух миллионов избирателей
На выборах в ДНР проголосуют около двух миллионов избирателей - РИА Новости, 11.08.2023
На выборах в ДНР проголосуют около двух миллионов избирателей
На выборах в народный совет ДНР и муниципальные органы смогут проголосовать около 2 миллионов избирателей, сообщил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:38
2023-08-11T17:39
донецкая народная республика
донецк
мариуполь
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. На выборах в народный совет ДНР и муниципальные органы смогут проголосовать около 2 миллионов избирателей, сообщил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий. По его словам, список избирателей после прошлогоднего референдума был уточнен. "Список будет составлять в районе 2 миллионов человек", - сказал Высоцкий журналистам. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 11 городских округов, включая Донецк и Мариуполь, и 10 муниципальных округов. В сумме в этих советах более 500 депутатских мест. Выборы пройдут по партийным спискам. Последний день подачи документов в избирком для участия в выборах - 17 августа.
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донецкая народная республика, донецк, мариуполь
Донецкая Народная Республика, Донецк, Мариуполь
На выборах в ДНР проголосуют около двух миллионов избирателей

Избирком ДНР: на выборах в регионе проголосуют около двух миллионов человек

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИзбирательный участок
Избирательный участок - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Избирательный участок. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. На выборах в народный совет ДНР и муниципальные органы смогут проголосовать около 2 миллионов избирателей, сообщил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
По его словам, список избирателей после прошлогоднего референдума был уточнен.
«
"Список будет составлять в районе 2 миллионов человек", - сказал Высоцкий журналистам.
Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 11 городских округов, включая Донецк и Мариуполь, и 10 муниципальных округов. В сумме в этих советах более 500 депутатских мест. Выборы пройдут по партийным спискам. Последний день подачи документов в избирком для участия в выборах - 17 августа.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
Донецкая Народная РеспубликаДонецкМариуполь
 
 
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