https://ria.ru/20230811/vvp-1889621672.html
Рост ВВП во II квартале ускорился до 4,9 процента в годовом выражении
Рост ВВП во II квартале ускорился до 4,9 процента в годовом выражении - РИА Новости, 11.08.2023
Рост ВВП во II квартале ускорился до 4,9 процента в годовом выражении
Росстат представил предварительную оценку роста экономики РФ за второй квартал 2023 года - в годовом выражении рост ВВП составил 4,9% после снижения на 1,8% в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T19:03
2023-08-11T19:03
2023-08-11T19:39
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Росстат представил предварительную оценку роста экономики РФ за второй квартал 2023 года - в годовом выражении рост ВВП составил 4,9% после снижения на 1,8% в первом квартале 2023 года."Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2023 года относительно второго квартала 2022 года по предварительной оценке составил 104,9%", - сообщает ведомство.Предварительная оценка ВВП за второй квартал 2023 года основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.Наибольший рост зафиксирован в пассажирообороте (+19,8%), оптовой торговле (+12,5%) и обрабатывающих производствах (+11,3%). Также рост показали строительство (+9,8%), розничная торговля (+9,0%), сельское хозяйство (+2,9%) и добыча полезных ископаемых (+1,1%).Публикация первой оценки ВВП за второй квартал состоится 8 сентября, она будет учитывать поступившие от респондентов уточнения данных и дополнительную информацию от министерств, ведомств и Банка России.Банк России ранее оценил рост ВВП страны во втором квартале в 4,8% в годовом выражении. Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. При этом в начале августа глава министерства Максим Решетников сказал, что экономика РФ точно вырастет по итогам года более чем на 2%. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития оценило рост ВВП в России по итогам первого полугодия в 1,4%.
https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886225758.html
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россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
Рост ВВП во II квартале ускорился до 4,9 процента в годовом выражении
Росстат: рост ВВП во II квартале ускорился до 4,9 процента в годовом выражении
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Росстат представил предварительную оценку роста экономики РФ за второй квартал 2023 года - в годовом выражении рост ВВП составил
4,9% после снижения на 1,8% в первом квартале 2023 года.
"Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2023 года относительно второго квартала 2022 года по предварительной оценке составил 104,9%", - сообщает ведомство.
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Предварительная оценка ВВП за второй квартал 2023 года основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.
Наибольший рост зафиксирован в пассажирообороте (+19,8%), оптовой торговле (+12,5%) и обрабатывающих производствах (+11,3%). Также рост показали строительство (+9,8%), розничная торговля (+9,0%), сельское хозяйство (+2,9%) и добыча полезных ископаемых (+1,1%).
Публикация первой оценки ВВП за второй квартал состоится 8 сентября, она будет учитывать поступившие от респондентов уточнения данных и дополнительную информацию от министерств, ведомств и Банка России.
Банк России ранее оценил рост ВВП страны во втором квартале в 4,8% в годовом выражении. Минэкономразвития
прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. При этом в начале августа глава министерства Максим Решетников
сказал, что экономика РФ точно вырастет по итогам года более чем на 2%. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития оценило рост ВВП в России по итогам первого полугодия в 1,4%.
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