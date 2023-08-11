https://ria.ru/20230811/vvp-1889621672.html

Рост ВВП во II квартале ускорился до 4,9 процента в годовом выражении

Рост ВВП во II квартале ускорился до 4,9 процента в годовом выражении - РИА Новости, 11.08.2023

Рост ВВП во II квартале ускорился до 4,9 процента в годовом выражении

Росстат представил предварительную оценку роста экономики РФ за второй квартал 2023 года - в годовом выражении рост ВВП составил 4,9% после снижения на 1,8% в... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T19:03

2023-08-11T19:03

2023-08-11T19:39

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Росстат представил предварительную оценку роста экономики РФ за второй квартал 2023 года - в годовом выражении рост ВВП составил 4,9% после снижения на 1,8% в первом квартале 2023 года."Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2023 года относительно второго квартала 2022 года по предварительной оценке составил 104,9%", - сообщает ведомство.Предварительная оценка ВВП за второй квартал 2023 года основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.Наибольший рост зафиксирован в пассажирообороте (+19,8%), оптовой торговле (+12,5%) и обрабатывающих производствах (+11,3%). Также рост показали строительство (+9,8%), розничная торговля (+9,0%), сельское хозяйство (+2,9%) и добыча полезных ископаемых (+1,1%).Публикация первой оценки ВВП за второй квартал состоится 8 сентября, она будет учитывать поступившие от респондентов уточнения данных и дополнительную информацию от министерств, ведомств и Банка России.Банк России ранее оценил рост ВВП страны во втором квартале в 4,8% в годовом выражении. Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. При этом в начале августа глава министерства Максим Решетников сказал, что экономика РФ точно вырастет по итогам года более чем на 2%. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития оценило рост ВВП в России по итогам первого полугодия в 1,4%.

https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886225758.html

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россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика