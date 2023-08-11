Рейтинг@Mail.ru
Рост ВВП во II квартале ускорился до 4,9 процента в годовом выражении - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 11.08.2023 (обновлено: 19:39 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/vvp-1889621672.html
Рост ВВП во II квартале ускорился до 4,9 процента в годовом выражении
Рост ВВП во II квартале ускорился до 4,9 процента в годовом выражении - РИА Новости, 11.08.2023
Рост ВВП во II квартале ускорился до 4,9 процента в годовом выражении
Росстат представил предварительную оценку роста экономики РФ за второй квартал 2023 года - в годовом выражении рост ВВП составил 4,9% после снижения на 1,8% в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T19:03
2023-08-11T19:39
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172176ffb839084d0c656579f14b5eeb.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Росстат представил предварительную оценку роста экономики РФ за второй квартал 2023 года - в годовом выражении рост ВВП составил 4,9% после снижения на 1,8% в первом квартале 2023 года."Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2023 года относительно второго квартала 2022 года по предварительной оценке составил 104,9%", - сообщает ведомство.Предварительная оценка ВВП за второй квартал 2023 года основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.Наибольший рост зафиксирован в пассажирообороте (+19,8%), оптовой торговле (+12,5%) и обрабатывающих производствах (+11,3%). Также рост показали строительство (+9,8%), розничная торговля (+9,0%), сельское хозяйство (+2,9%) и добыча полезных ископаемых (+1,1%).Публикация первой оценки ВВП за второй квартал состоится 8 сентября, она будет учитывать поступившие от респондентов уточнения данных и дополнительную информацию от министерств, ведомств и Банка России.Банк России ранее оценил рост ВВП страны во втором квартале в 4,8% в годовом выражении. Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. При этом в начале августа глава министерства Максим Решетников сказал, что экономика РФ точно вырастет по итогам года более чем на 2%. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития оценило рост ВВП в России по итогам первого полугодия в 1,4%.
https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886225758.html
https://ria.ru/20230725/vvp-1886201272.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa75106a489042b02992cfa678232636.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
Рост ВВП во II квартале ускорился до 4,9 процента в годовом выражении

Росстат: рост ВВП во II квартале ускорился до 4,9 процента в годовом выражении

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Росстат представил предварительную оценку роста экономики РФ за второй квартал 2023 года - в годовом выражении рост ВВП составил 4,9% после снижения на 1,8% в первом квартале 2023 года.
"Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2023 года относительно второго квартала 2022 года по предварительной оценке составил 104,9%", - сообщает ведомство.
Президент России Владимир Путин
Путин спрогнозировал сохранение высоких темпов роста российской экономики
25 июля, 17:38
Предварительная оценка ВВП за второй квартал 2023 года основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.
Наибольший рост зафиксирован в пассажирообороте (+19,8%), оптовой торговле (+12,5%) и обрабатывающих производствах (+11,3%). Также рост показали строительство (+9,8%), розничная торговля (+9,0%), сельское хозяйство (+2,9%) и добыча полезных ископаемых (+1,1%).
Публикация первой оценки ВВП за второй квартал состоится 8 сентября, она будет учитывать поступившие от респондентов уточнения данных и дополнительную информацию от министерств, ведомств и Банка России.
Банк России ранее оценил рост ВВП страны во втором квартале в 4,8% в годовом выражении. Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. При этом в начале августа глава министерства Максим Решетников сказал, что экономика РФ точно вырастет по итогам года более чем на 2%. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития оценило рост ВВП в России по итогам первого полугодия в 1,4%.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году
25 июля, 16:06
 
РоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала