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На вулкане Эбеко на Курилах произошел второй за день пепловый выброс
На вулкане Эбеко на Курилах произошел второй за день пепловый выброс - РИА Новости, 11.08.2023
На вулкане Эбеко на Курилах произошел второй за день пепловый выброс
Специалисты зафиксировали новый пепловый выброс на высоту 3,5 километра на вулкане Эбеко на Курилах в пятницу, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T07:19
2023-08-11T07:19
2023-08-11T07:50
эбеко
северо-курильск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 авг - РИА Новости. Специалисты зафиксировали новый пепловый выброс на высоту 3,5 километра на вулкане Эбеко на Курилах в пятницу, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области. Ранее сообщалось, что 11 августа в 07.52 по местному времени (23.52 мск четверга) на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,8 километра, шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 10 километров. Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) информировала, что в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. "Днем 11 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на вулкане Эбеко <...> произошел пепловый выброс на высоту 3,5 километра. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до пяти километров", - говорится в сообщении. В ведомстве со ссылкой на ЕДДС уточнили, что в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, "угрозы для жизнедеятельности населения нет". Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20230805/travma-1888369882.html
https://ria.ru/20230809/sakhalin-1888965944.html
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эбеко, северо-курильск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Эбеко, Северо-Курильск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На вулкане Эбеко на Курилах произошел второй за день пепловый выброс
Второй за день пепловый выброс на вулкане Эбеко на Курилах достиг высоты 3,5 км