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На Курилах на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс - РИА Новости, 11.08.2023
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01:55 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/vulkan-1889401939.html
На Курилах на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс
На Курилах на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс - РИА Новости, 11.08.2023
На Курилах на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс
Специалисты зафиксировали пепловый выброс на высоту 2,8 километра на вулкане Эбеко на Курилах в пятницу, сообщает ГУМЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T01:55
2023-08-11T01:55
эбеко
северо-курильск
россия
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Специалисты зафиксировали пепловый выброс на высоту 2,8 километра на вулкане Эбеко на Курилах в пятницу, сообщает ГУМЧС России по Сахалинской области. По данным ведомства, пепловый выброс зафиксирован в 7.52 по местному времени (23.52 мск четверга). "На вулкане Эбеко... произошел пепловый выброс на высоту 2,8 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 10 километров. По информации ЕДДС, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - говорится в сообщении. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20230805/travma-1888369882.html
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эбеко, северо-курильск, россия, происшествия
Эбеко, Северо-Курильск, Россия, Происшествия
На Курилах на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс

ГУМЧС: на Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,8 километра

© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской областиПепловый выброс на вулкане Эбеко
Пепловый выброс на вулкане Эбеко - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской области
Пепловый выброс на вулкане Эбеко. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Специалисты зафиксировали пепловый выброс на высоту 2,8 километра на вулкане Эбеко на Курилах в пятницу, сообщает ГУМЧС России по Сахалинской области.
По данным ведомства, пепловый выброс зафиксирован в 7.52 по местному времени (23.52 мск четверга).
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"На вулкане Эбеко... произошел пепловый выброс на высоту 2,8 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 10 километров. По информации ЕДДС, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - говорится в сообщении.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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