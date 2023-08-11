https://ria.ru/20230811/vulkan-1889401939.html

На Курилах на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс

На Курилах на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс - РИА Новости, 11.08.2023

На Курилах на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс

Специалисты зафиксировали пепловый выброс на высоту 2,8 километра на вулкане Эбеко на Курилах в пятницу, сообщает ГУМЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T01:55

2023-08-11T01:55

2023-08-11T01:55

эбеко

северо-курильск

россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Специалисты зафиксировали пепловый выброс на высоту 2,8 километра на вулкане Эбеко на Курилах в пятницу, сообщает ГУМЧС России по Сахалинской области. По данным ведомства, пепловый выброс зафиксирован в 7.52 по местному времени (23.52 мск четверга). "На вулкане Эбеко... произошел пепловый выброс на высоту 2,8 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 10 километров. По информации ЕДДС, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - говорится в сообщении. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20230805/travma-1888369882.html

https://ria.ru/20230803/ebeko-1887907974.html

эбеко

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эбеко, северо-курильск, россия, происшествия