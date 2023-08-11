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СМИ: ВСУ потеряли свой главный козырь из-за хода Путина
СМИ: ВСУ потеряли свой главный козырь из-за хода Путина - РИА Новости, 11.08.2023
СМИ: ВСУ потеряли свой главный козырь из-за хода Путина
Украина теряет танки Leopard 2 при попытке преодолеть хорошо подготовленную российскую линию обороны, написал военный эксперт Питер Сучиу в статье для... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T20:16
2023-08-11T20:16
2023-08-11T20:33
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украина теряет танки Leopard 2 при попытке преодолеть хорошо подготовленную российскую линию обороны, написал военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive."В ходе продолжающихся на Украине боев несколько самых современных танков Leopard 2 уже вывели из строя и уничтожили. Российские оборонительные рубежи оказались гораздо лучше укреплены, чем можно было ожидать", — отметил он.В итоге контрнаступление ВСУ вышло не таким успешным, как на то рассчитывал Владимир Зеленский. На этом фоне киевский режим начал высказывать опасения, что очевидное отсутствие прогресса может ослабить решимость Запада оказывать военную помощь, резюмировал Сучиу.Украинская армия 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230810/obstanovka-1888870793.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
СМИ: ВСУ потеряли свой главный козырь из-за хода Путина
19fortyfive: ВСУ потеряли Leopard 2 при попытке прорвать линию обороны России