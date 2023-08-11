Будет поздно. Зеленского предупредили о неожиданном ударе по ВСУ
El Mundo: США могут поставить F-16 уже после завершения контрнаступления ВСУ
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. США могут поставить ВСУ обещанную военную технику уже после завершения контрнаступления, написал обозреватель Пабло Пардо в статье для El Mundo.
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"Задержки имеют большое значение. Вполне вероятно, что к тому времени, когда на фронт прибудут первые танки, нынешнее наступление киевских войск закончится из-за нехватки боеприпасов для артиллерии", — отметил он.
По мнению журналиста, ситуация с истребителями F-16 и танками Abrams М-1 — это не исключение, а скорее правило. С момента принятия решения об отправке новой партии оружия до его реализации проходит очень много времени, пояснил он.
"Одно дело, когда правительство заявляет, что поставит Украине то или иное оружие. Совсем другое — реально передать его. И, наконец, третий этап: наличие у этих систем материально-технической поддержки, снабжения и личного состава для ведения боевых действий", — добавил Пардо.
Автор заметил, что украинские войска сейчас применяют поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы, но есть все основания полагать, что через несколько недель они закончатся. Если не будет дополнительных поставок, танки Abrams и истребители F-16 могут прибыть, когда будет уже поздно, резюмировал он.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подчеркивал, что передача Киеву американских истребителей F-16 может растянуться на несколько месяцев.
Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.