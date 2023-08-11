https://ria.ru/20230811/vsu-1889604409.html

Будет поздно. Зеленского предупредили о неожиданном ударе по ВСУ

Будет поздно. Зеленского предупредили о неожиданном ударе по ВСУ - РИА Новости, 11.08.2023

Будет поздно. Зеленского предупредили о неожиданном ударе по ВСУ

США могут поставить ВСУ обещанную военную технику уже после завершения контрнаступления, написал обозреватель Пабло Пардо в статье для El Mundo. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T17:53

2023-08-11T17:53

2023-08-11T18:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

f-16

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. США могут поставить ВСУ обещанную военную технику уже после завершения контрнаступления, написал обозреватель Пабло Пардо в статье для El Mundo."Задержки имеют большое значение. Вполне вероятно, что к тому времени, когда на фронт прибудут первые танки, нынешнее наступление киевских войск закончится из-за нехватки боеприпасов для артиллерии", — отметил он.По мнению журналиста, ситуация с истребителями F-16 и танками Abrams М-1 — это не исключение, а скорее правило. С момента принятия решения об отправке новой партии оружия до его реализации проходит очень много времени, пояснил он."Одно дело, когда правительство заявляет, что поставит Украине то или иное оружие. Совсем другое — реально передать его. И, наконец, третий этап: наличие у этих систем материально-технической поддержки, снабжения и личного состава для ведения боевых действий", — добавил Пардо.Автор заметил, что украинские войска сейчас применяют поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы, но есть все основания полагать, что через несколько недель они закончатся. Если не будет дополнительных поставок, танки Abrams и истребители F-16 могут прибыть, когда будет уже поздно, резюмировал он.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее подчеркивал, что передача Киеву американских истребителей F-16 может растянуться на несколько месяцев.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.

https://ria.ru/20230811/kiev-1889584249.html

https://ria.ru/20230811/kupyansk-1889596787.html

украина

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