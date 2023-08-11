https://ria.ru/20230811/vsu-1889577750.html

Отказ — смерть. Служащая ВСУ рассказала о бесчинствах украинских военных

Отказ — смерть. Служащая ВСУ рассказала о бесчинствах украинских военных - РИА Новости, 11.08.2023

Отказ — смерть. Служащая ВСУ рассказала о бесчинствах украинских военных

Офицеры ВСУ домогаются женщин-сослуживцев, рассказала сержант Надежда Гарань в беседе с The Guardian. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:41

2023-08-11T15:41

2023-08-11T16:15

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вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Офицеры ВСУ домогаются женщин-сослуживцев, рассказала сержант Надежда Гарань в беседе с The Guardian."Я ушла из своего подразделения, так как на верхушке пищевой цепи был человек, который домогался женщин. Их преследовал один и тот же человек, который, по сути, сказал им, что, если они откажутся вступить с ним в половую связь, он пошлет их мужей на смерть", — сказала она, объяснив, что супруги служат под началом этого военного.По словам военнослужащей, женщин угрожали отправить в психиатрические лечебницы за попытки рассказать о происходящем. Гарань пояснила, что была вынуждена просить о переводе в другое подразделение после того, как ей приказали "заткнуться" при попытке привлечь внимание к этой ситуации.Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр позднее сказала, что намерена встретиться с пострадавшей.

https://ria.ru/20230710/vsu-1883274751.html

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украина, вооруженные силы украины, в мире