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Отказ — смерть. Служащая ВСУ рассказала о бесчинствах украинских военных - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 11.08.2023 (обновлено: 16:15 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/vsu-1889577750.html
Отказ — смерть. Служащая ВСУ рассказала о бесчинствах украинских военных
Отказ — смерть. Служащая ВСУ рассказала о бесчинствах украинских военных - РИА Новости, 11.08.2023
Отказ — смерть. Служащая ВСУ рассказала о бесчинствах украинских военных
Офицеры ВСУ домогаются женщин-сослуживцев, рассказала сержант Надежда Гарань в беседе с The Guardian. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:41
2023-08-11T16:15
украина
вооруженные силы украины
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Офицеры ВСУ домогаются женщин-сослуживцев, рассказала сержант Надежда Гарань в беседе с The Guardian.&quot;Я ушла из своего подразделения, так как на верхушке пищевой цепи был человек, который домогался женщин. Их преследовал один и тот же человек, который, по сути, сказал им, что, если они откажутся вступить с ним в половую связь, он пошлет их мужей на смерть&quot;, — сказала она, объяснив, что супруги служат под началом этого военного.По словам военнослужащей, женщин угрожали отправить в психиатрические лечебницы за попытки рассказать о происходящем. Гарань пояснила, что была вынуждена просить о переводе в другое подразделение после того, как ей приказали "заткнуться" при попытке привлечь внимание к этой ситуации.Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр позднее сказала, что намерена встретиться с пострадавшей.
https://ria.ru/20230710/vsu-1883274751.html
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украина, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Специальная военная операция на Украине
Отказ — смерть. Служащая ВСУ рассказала о бесчинствах украинских военных

Женщина, служащая в ВСУ, рассказала о домогательствах в армии

© AP Photo / Petros GiannakourisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Офицеры ВСУ домогаются женщин-сослуживцев, рассказала сержант Надежда Гарань в беседе с The Guardian.
«

"Я ушла из своего подразделения, так как на верхушке пищевой цепи был человек, который домогался женщин. Их преследовал один и тот же человек, который, по сути, сказал им, что, если они откажутся вступить с ним в половую связь, он пошлет их мужей на смерть", — сказала она, объяснив, что супруги служат под началом этого военного.

По словам военнослужащей, женщин угрожали отправить в психиатрические лечебницы за попытки рассказать о происходящем. Гарань пояснила, что была вынуждена просить о переводе в другое подразделение после того, как ей приказали "заткнуться" при попытке привлечь внимание к этой ситуации.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр позднее сказала, что намерена встретиться с пострадавшей.
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