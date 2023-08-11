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"Они нас ждали". Генерал ВСУ пожаловался на маневр России в Запорожье - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:07 11.08.2023 (обновлено: 15:26 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/vsu-1889570515.html
"Они нас ждали". Генерал ВСУ пожаловался на маневр России в Запорожье
"Они нас ждали". Генерал ВСУ пожаловался на маневр России в Запорожье - РИА Новости, 11.08.2023
"Они нас ждали". Генерал ВСУ пожаловался на маневр России в Запорожье
Российские войска на высоком уровне провели подготовку к украинскому контрнаступлению на Запорожском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:07
2023-08-11T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей кривонос
вооруженные силы украины
нато
киев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские войска на высоком уровне провели подготовку к украинскому контрнаступлению на Запорожском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Политическое руководство Украины очень много пиарилось &lt;…&gt; и рассказывало, как мы готовились. &lt;…&gt; В это время наш противник днем и ночью, как крот, рыл окопы, заливал все бетоном, готовил минные поля, устанавливал противотанковые и противопехотные мины, а также оборудовал систему огневого поражения и ждал нас", — отметил военный.По мнению генерала, текущее положение ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении связано с ошибками Киева. В таких условиях продвижение даже на три метра — это уже успех для украинских войск, пояснил Кривонос."Российские войска оценивают способности наших военных, ищут слабые места в нашей обороне и в определенных моментах у них удается найти эти щели, где они потом наращивают свои силы и захватывают территории", — резюмировал он.Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявили в Министерстве обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889426275.html
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в мире, украина, россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев
"Они нас ждали". Генерал ВСУ пожаловался на маневр России в Запорожье

Генерал ВСУ Кривонос: Россия подготовилась к украинскому наступлению в Запорожье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российские войска на высоком уровне провели подготовку к украинскому контрнаступлению на Запорожском направлении, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
"Политическое руководство Украины очень много пиарилось <…> и рассказывало, как мы готовились. <…> В это время наш противник днем и ночью, как крот, рыл окопы, заливал все бетоном, готовил минные поля, устанавливал противотанковые и противопехотные мины, а также оборудовал систему огневого поражения и ждал нас", — отметил военный.
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По мнению генерала, текущее положение ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении связано с ошибками Киева. В таких условиях продвижение даже на три метра — это уже успех для украинских войск, пояснил Кривонос.
«
"Российские войска оценивают способности наших военных, ищут слабые места в нашей обороне и в определенных моментах у них удается найти эти щели, где они потом наращивают свои силы и захватывают территории", — резюмировал он.
Украина 4 июня начала наступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявили в Министерстве обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли свыше 43 тысяч человек.
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