Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал, как ВСУ поджигают фугасами поля под Херсоном - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 11.08.2023 (обновлено: 16:10 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/vsu-1889570200.html
Сальдо рассказал, как ВСУ поджигают фугасами поля под Херсоном
Сальдо рассказал, как ВСУ поджигают фугасами поля под Херсоном - РИА Новости, 11.08.2023
Сальдо рассказал, как ВСУ поджигают фугасами поля под Херсоном
Украинские войска обстреливают фугасными снарядами поля на левом берегу Днепра в Херсонской области, поджигая их в момент уборки урожая, сообщил врио... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:06
2023-08-11T16:10
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833907834_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_29ed9386a10a7fc0ff0e555f744ba55c.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреливают фугасными снарядами поля на левом берегу Днепра в Херсонской области, поджигая их в момент уборки урожая, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его данным, ежесуточно ВСУ наносят от 100 до 200 ударов по левобережной части Херсонской области, причем, как правило, идет обстрел гражданских объектов. "Обстреливают фугасами поля, на которых началась и уже заканчивается уборка (урожая). Обстреливают именно фугасными снарядами – поджигают. Наносится урон именно гражданским. Наносится урон и экономике, и под обстрелы попадают люди, что еще более бесчеловечно", - сказал Сальдо.Он отметил, что ВСУ также в последнее время против мирных жителей применяют легкие дроны, которые могут переносить небольшие заряды. "До 30-40 дронов ежедневно пытаются - летают над населенными пунктами и сбрасывают заряды именно на гражданские машины - автомобили, которые доставляют продовольствие, или на бензовозы… на автобусы", - добавил Сальдо.
https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833907834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ea16e2af3c3216cfe4e9f9b72698165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо рассказал, как ВСУ поджигают фугасами поля под Херсоном

Сальдо: ВСУ обстреливают поля на левобережье фугасными снарядами и поджигают их

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреливают фугасными снарядами поля на левом берегу Днепра в Херсонской области, поджигая их в момент уборки урожая, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его данным, ежесуточно ВСУ наносят от 100 до 200 ударов по левобережной части Херсонской области, причем, как правило, идет обстрел гражданских объектов.
"Обстреливают фугасами поля, на которых началась и уже заканчивается уборка (урожая). Обстреливают именно фугасными снарядами – поджигают. Наносится урон именно гражданским. Наносится урон и экономике, и под обстрелы попадают люди, что еще более бесчеловечно", - сказал Сальдо.
Он отметил, что ВСУ также в последнее время против мирных жителей применяют легкие дроны, которые могут переносить небольшие заряды. "До 30-40 дронов ежедневно пытаются - летают над населенными пунктами и сбрасывают заряды именно на гражданские машины - автомобили, которые доставляют продовольствие, или на бензовозы… на автобусы", - добавил Сальдо.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
"Стали действовать иначе". Какое оружие ВСУ получат от Пентагона
7 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала