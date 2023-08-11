https://ria.ru/20230811/vsu-1889570200.html
Сальдо рассказал, как ВСУ поджигают фугасами поля под Херсоном
Сальдо рассказал, как ВСУ поджигают фугасами поля под Херсоном - РИА Новости, 11.08.2023
Сальдо рассказал, как ВСУ поджигают фугасами поля под Херсоном
Украинские войска обстреливают фугасными снарядами поля на левом берегу Днепра в Херсонской области, поджигая их в момент уборки урожая, сообщил врио... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:06
2023-08-11T15:06
2023-08-11T16:10
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреливают фугасными снарядами поля на левом берегу Днепра в Херсонской области, поджигая их в момент уборки урожая, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". По его данным, ежесуточно ВСУ наносят от 100 до 200 ударов по левобережной части Херсонской области, причем, как правило, идет обстрел гражданских объектов. "Обстреливают фугасами поля, на которых началась и уже заканчивается уборка (урожая). Обстреливают именно фугасными снарядами – поджигают. Наносится урон именно гражданским. Наносится урон и экономике, и под обстрелы попадают люди, что еще более бесчеловечно", - сказал Сальдо.Он отметил, что ВСУ также в последнее время против мирных жителей применяют легкие дроны, которые могут переносить небольшие заряды. "До 30-40 дронов ежедневно пытаются - летают над населенными пунктами и сбрасывают заряды именно на гражданские машины - автомобили, которые доставляют продовольствие, или на бензовозы… на автобусы", - добавил Сальдо.
https://ria.ru/20230807/postavki-1888025332.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сальдо рассказал, как ВСУ поджигают фугасами поля под Херсоном
Сальдо: ВСУ обстреливают поля на левобережье фугасными снарядами и поджигают их