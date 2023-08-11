https://ria.ru/20230811/vstuplenie-1889410023.html

Вам тут не место. В Польше жестко ответили на требования Украины

Вам тут не место. В Польше жестко ответили на требования Украины - РИА Новости, 11.08.2023

Вам тут не место. В Польше жестко ответили на требования Украины

Украина не сможет вступить в Евросоюз из-за коррумпированной власти и нарушения демократии, заявил польский журналист Лукаш Важеха в статье для Do Rzeczy. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T05:13

2023-08-11T05:13

2023-08-11T05:13

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государственный департамент сша

евросоюз

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украина не сможет вступить в Евросоюз из-за коррумпированной власти и нарушения демократии, заявил польский журналист Лукаш Важеха в статье для Do Rzeczy."Получая информацию о гигантских масштабах коррупции в этой стране, а также о том, насколько там антидемократичное законодательство, открыто дискриминирующее часть населения, следует признать, что Украина к членству в ЕС совершенно не готова", — высказался обозреватель.По его мнению, Украина — коррумпированная квазиавторитарная страна, полная олигархов, неспособная к самостоятельному существованию и с огромной демографической проблемой в перспективе. Ранее в обнародованном обзоре генерального инспектора Госдепартамента США, посвященном контролю за выделяемой Киеву поддержкой, говорилось, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой Америкой помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230809/predatelstvo-1888975434.html

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в мире, украина, польша, сша, государственный департамент сша, евросоюз