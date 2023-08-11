https://ria.ru/20230811/vstuplenie-1889410023.html
Вам тут не место. В Польше жестко ответили на требования Украины
Вам тут не место. В Польше жестко ответили на требования Украины - РИА Новости, 11.08.2023
Вам тут не место. В Польше жестко ответили на требования Украины
Украина не сможет вступить в Евросоюз из-за коррумпированной власти и нарушения демократии, заявил польский журналист Лукаш Важеха в статье для Do Rzeczy. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T05:13
2023-08-11T05:13
2023-08-11T05:13
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государственный департамент сша
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украина не сможет вступить в Евросоюз из-за коррумпированной власти и нарушения демократии, заявил польский журналист Лукаш Важеха в статье для Do Rzeczy."Получая информацию о гигантских масштабах коррупции в этой стране, а также о том, насколько там антидемократичное законодательство, открыто дискриминирующее часть населения, следует признать, что Украина к членству в ЕС совершенно не готова", — высказался обозреватель.По его мнению, Украина — коррумпированная квазиавторитарная страна, полная олигархов, неспособная к самостоятельному существованию и с огромной демографической проблемой в перспективе. Ранее в обнародованном обзоре генерального инспектора Госдепартамента США, посвященном контролю за выделяемой Киеву поддержкой, говорилось, что коррумпированность украинских властей ставит под угрозу эффективность оказываемой Америкой помощи в долгосрочной перспективе и диктует необходимость внедрения механизмов жесткого контроля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, польша, сша, государственный департамент сша, евросоюз
В мире, Украина, Польша, США, Государственный департамент США, Евросоюз
Вам тут не место. В Польше жестко ответили на требования Украины
Do Rzeczy: Украина не вступит в ЕС из-за коррупции и антидемократических законов