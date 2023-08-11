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СМИ: Турция заявила на встрече в Джидде о ее бесперспективности без России - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:01 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/vstrecha-1889512191.html
СМИ: Турция заявила на встрече в Джидде о ее бесперспективности без России
СМИ: Турция заявила на встрече в Джидде о ее бесперспективности без России - РИА Новости, 11.08.2023
СМИ: Турция заявила на встрече в Джидде о ее бесперспективности без России
Турецкая делегация заявила на встрече в Саудовской Аравии по украинскому урегулированию о ее бесперспективности без присутствия России за столом переговоров,... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:01
2023-08-11T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
джидда
украина
турция
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СТАМБУЛ, 11 авг – РИА Новости. Турецкая делегация заявила на встрече в Саудовской Аравии по украинскому урегулированию о ее бесперспективности без присутствия России за столом переговоров, утверждает проправительственная газета Hürriyet.По данным колумнистки Ханде Фырат, все страны-участники встречи ожидают встречи лидеров Турции и России Тайпа Эрдогана и Владимира Путина и разрешения ситуации с зерновой сделкой."Турция в этой связи заявила в Джидде, что необходимо предпринять шаги в сторону России. ЕС и ООН в свою очередь подчеркивают: "Пусть РФ вновь откроет зерновой коридор, мы сделаем то, что от нас требуется, а если это не будет выполнено, пусть коридор вновь закроют", - пишет Фырат.Однако многое зависит и от позиции Вашингтона, и переговоры идут не только в Джидде: Анкара проводит серьезные дипломатические усилия в этой связи, пишет газета."Если Россия не будет присутствовать на переговорах, то никакого результата и решения не получить – об этом было заявлено в Джидде", - пишет издание, отмечая, что китайская делегация использовала "схожие обороты", подчеркнув роль Турции в переговорном процессе.При этом, как пишет газета, ФРГ выступала против участия Москвы в переговорах, подчеркивая, что это должно произойти "в правильное время" после прекращения военных действий.По данным Фырат, следующая встреча участников встречи в Джидде ожидается в октябре."Не будет сюрпризом, если встреча состоится в Турции", - сообщила газета.Издание отмечает, что несмотря на переговоры, многое зависит от того, когда США скажут "стоп" и прекратят финансировать войну."Безусловно, инициатива Саудовской Аравии важна, Турция тоже прикладывает все возможные усилия, но очевидно, что только Турция способна открыто говорить со всеми сторонами. Не стоит забывать, что с учетом предпринятых по сей день усилий, успехов и сбалансированной политики Анкара является главным игроком в вопросе завершения войны", - пишет газета.Консультации в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были. Саудовское агентство новостей сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
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в мире, россия, джидда, украина, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Джидда, Украина, Турция
СМИ: Турция заявила на встрече в Джидде о ее бесперспективности без России

Hürriyet: Турция заявила на встрече в Джидде о ее бесперспективности без России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в районе Султанахмет в Стамбуле
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 11 авг – РИА Новости. Турецкая делегация заявила на встрече в Саудовской Аравии по украинскому урегулированию о ее бесперспективности без присутствия России за столом переговоров, утверждает проправительственная газета Hürriyet.
По данным колумнистки Ханде Фырат, все страны-участники встречи ожидают встречи лидеров Турции и России Тайпа Эрдогана и Владимира Путина и разрешения ситуации с зерновой сделкой.
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"Турция в этой связи заявила в Джидде, что необходимо предпринять шаги в сторону России. ЕС и ООН в свою очередь подчеркивают: "Пусть РФ вновь откроет зерновой коридор, мы сделаем то, что от нас требуется, а если это не будет выполнено, пусть коридор вновь закроют", - пишет Фырат.
Однако многое зависит и от позиции Вашингтона, и переговоры идут не только в Джидде: Анкара проводит серьезные дипломатические усилия в этой связи, пишет газета.
"Если Россия не будет присутствовать на переговорах, то никакого результата и решения не получить – об этом было заявлено в Джидде", - пишет издание, отмечая, что китайская делегация использовала "схожие обороты", подчеркнув роль Турции в переговорном процессе.
При этом, как пишет газета, ФРГ выступала против участия Москвы в переговорах, подчеркивая, что это должно произойти "в правильное время" после прекращения военных действий.
По данным Фырат, следующая встреча участников встречи в Джидде ожидается в октябре.
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"Не будет сюрпризом, если встреча состоится в Турции", - сообщила газета.
Издание отмечает, что несмотря на переговоры, многое зависит от того, когда США скажут "стоп" и прекратят финансировать войну.
"Безусловно, инициатива Саудовской Аравии важна, Турция тоже прикладывает все возможные усилия, но очевидно, что только Турция способна открыто говорить со всеми сторонами. Не стоит забывать, что с учетом предпринятых по сей день усилий, успехов и сбалансированной политики Анкара является главным игроком в вопросе завершения войны", - пишет газета.
Консультации в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были. Саудовское агентство новостей сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
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