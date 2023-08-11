https://ria.ru/20230811/vstrecha-1889512191.html

СМИ: Турция заявила на встрече в Джидде о ее бесперспективности без России

СМИ: Турция заявила на встрече в Джидде о ее бесперспективности без России - РИА Новости, 11.08.2023

СМИ: Турция заявила на встрече в Джидде о ее бесперспективности без России

Турецкая делегация заявила на встрече в Саудовской Аравии по украинскому урегулированию о ее бесперспективности без присутствия России за столом переговоров,... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:01

2023-08-11T12:01

2023-08-11T12:01

специальная военная операция на украине

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СТАМБУЛ, 11 авг – РИА Новости. Турецкая делегация заявила на встрече в Саудовской Аравии по украинскому урегулированию о ее бесперспективности без присутствия России за столом переговоров, утверждает проправительственная газета Hürriyet.По данным колумнистки Ханде Фырат, все страны-участники встречи ожидают встречи лидеров Турции и России Тайпа Эрдогана и Владимира Путина и разрешения ситуации с зерновой сделкой."Турция в этой связи заявила в Джидде, что необходимо предпринять шаги в сторону России. ЕС и ООН в свою очередь подчеркивают: "Пусть РФ вновь откроет зерновой коридор, мы сделаем то, что от нас требуется, а если это не будет выполнено, пусть коридор вновь закроют", - пишет Фырат.Однако многое зависит и от позиции Вашингтона, и переговоры идут не только в Джидде: Анкара проводит серьезные дипломатические усилия в этой связи, пишет газета."Если Россия не будет присутствовать на переговорах, то никакого результата и решения не получить – об этом было заявлено в Джидде", - пишет издание, отмечая, что китайская делегация использовала "схожие обороты", подчеркнув роль Турции в переговорном процессе.При этом, как пишет газета, ФРГ выступала против участия Москвы в переговорах, подчеркивая, что это должно произойти "в правильное время" после прекращения военных действий.По данным Фырат, следующая встреча участников встречи в Джидде ожидается в октябре."Не будет сюрпризом, если встреча состоится в Турции", - сообщила газета.Издание отмечает, что несмотря на переговоры, многое зависит от того, когда США скажут "стоп" и прекратят финансировать войну."Безусловно, инициатива Саудовской Аравии важна, Турция тоже прикладывает все возможные усилия, но очевидно, что только Турция способна открыто говорить со всеми сторонами. Не стоит забывать, что с учетом предпринятых по сей день усилий, успехов и сбалансированной политики Анкара является главным игроком в вопросе завершения войны", - пишет газета.Консультации в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были. Саудовское агентство новостей сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".

https://ria.ru/20230809/plan-1889113539.html

https://ria.ru/20230805/popytka-1888279617.html

https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html

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в мире, россия, джидда, украина, турция