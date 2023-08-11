СМИ: Турция заявила на встрече в Джидде о ее бесперспективности без России
Hürriyet: Турция заявила на встрече в Джидде о ее бесперспективности без России
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 авг – РИА Новости. Турецкая делегация заявила на встрече в Саудовской Аравии по украинскому урегулированию о ее бесперспективности без присутствия России за столом переговоров, утверждает проправительственная газета Hürriyet.
По данным колумнистки Ханде Фырат, все страны-участники встречи ожидают встречи лидеров Турции и России Тайпа Эрдогана и Владимира Путина и разрешения ситуации с зерновой сделкой.
Однако многое зависит и от позиции Вашингтона, и переговоры идут не только в Джидде: Анкара проводит серьезные дипломатические усилия в этой связи, пишет газета.
"Если Россия не будет присутствовать на переговорах, то никакого результата и решения не получить – об этом было заявлено в Джидде", - пишет издание, отмечая, что китайская делегация использовала "схожие обороты", подчеркнув роль Турции в переговорном процессе.
По данным Фырат, следующая встреча участников встречи в Джидде ожидается в октябре.
"Не будет сюрпризом, если встреча состоится в Турции", - сообщила газета.
Издание отмечает, что несмотря на переговоры, многое зависит от того, когда США скажут "стоп" и прекратят финансировать войну.
"Безусловно, инициатива Саудовской Аравии важна, Турция тоже прикладывает все возможные усилия, но очевидно, что только Турция способна открыто говорить со всеми сторонами. Не стоит забывать, что с учетом предпринятых по сей день усилий, успехов и сбалансированной политики Анкара является главным игроком в вопросе завершения войны", - пишет газета.
Консультации в Джидде проходили 5-6 августа, представители России приглашены на них не были. Саудовское агентство новостей сообщало, что встреча была организована по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".