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Источник: аэропорты Калуги и Внуково закрыли для безопасности полетов - РИА Новости, 11.08.2023
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11:00 11.08.2023 (обновлено: 11:08 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/vozdukh-1889469939.html
Источник: аэропорты Калуги и Внуково закрыли для безопасности полетов
Источник: аэропорты Калуги и Внуково закрыли для безопасности полетов - РИА Новости, 11.08.2023
Источник: аэропорты Калуги и Внуково закрыли для безопасности полетов
Воздушное пространство закрыто для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов не только над аэропортом "Внуково", но и над аэропортом Калуги,... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:00
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калуга
безопасность
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Воздушное пространство закрыто для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов не только над аэропортом "Внуково", но и над аэропортом Калуги, сообщил журналистам источник в авиавластях.Ранее в пятницу в экстренных службах РИА Новости рассказали, что "Внуково" временно закрыт, предварительно, из-за беспилотника. Московский аэропорт "Внуково" подтвердил РИА Новости, что с утра пятницы ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани."Воздушное пространство над аэропортом Калугой и Внуково закрыты с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - сообщил источник.
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калуга, безопасность, внуково (аэропорт)
Калуга, Безопасность, Внуково (аэропорт)
Источник: аэропорты Калуги и Внуково закрыли для безопасности полетов

Пространство над аэропортами Калуги и Внуково закрыли для безопасности полетов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Воздушное пространство закрыто для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов не только над аэропортом "Внуково", но и над аэропортом Калуги, сообщил журналистам источник в авиавластях.
Ранее в пятницу в экстренных службах РИА Новости рассказали, что "Внуково" временно закрыт, предварительно, из-за беспилотника. Московский аэропорт "Внуково" подтвердил РИА Новости, что с утра пятницы ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани.
«
"Воздушное пространство над аэропортом Калугой и Внуково закрыты с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - сообщил источник.
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КалугаБезопасностьВнуково (аэропорт)
 
 
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