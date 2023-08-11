https://ria.ru/20230811/vozdukh-1889469939.html
Источник: аэропорты Калуги и Внуково закрыли для безопасности полетов
Источник: аэропорты Калуги и Внуково закрыли для безопасности полетов - РИА Новости, 11.08.2023
Источник: аэропорты Калуги и Внуково закрыли для безопасности полетов
Воздушное пространство закрыто для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов не только над аэропортом "Внуково", но и над аэропортом Калуги,... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:00
2023-08-11T11:00
2023-08-11T11:08
калуга
безопасность
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Воздушное пространство закрыто для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов не только над аэропортом "Внуково", но и над аэропортом Калуги, сообщил журналистам источник в авиавластях.Ранее в пятницу в экстренных службах РИА Новости рассказали, что "Внуково" временно закрыт, предварительно, из-за беспилотника. Московский аэропорт "Внуково" подтвердил РИА Новости, что с утра пятницы ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани."Воздушное пространство над аэропортом Калугой и Внуково закрыты с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - сообщил источник.
https://ria.ru/20230809/bpla-1888971683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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калуга, безопасность, внуково (аэропорт)
Калуга, Безопасность, Внуково (аэропорт)
Источник: аэропорты Калуги и Внуково закрыли для безопасности полетов
Пространство над аэропортами Калуги и Внуково закрыли для безопасности полетов
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Воздушное пространство закрыто для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов не только над аэропортом "Внуково", но и над аэропортом Калуги, сообщил журналистам источник в авиавластях.
Ранее в пятницу в экстренных службах РИА Новости рассказали, что "Внуково" временно закрыт, предварительно, из-за беспилотника. Московский аэропорт "Внуково" подтвердил РИА Новости, что с утра пятницы ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани.
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"Воздушное пространство над аэропортом Калугой и Внуково закрыты с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - сообщил источник.
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