https://ria.ru/20230811/vozdukh-1889469939.html

Источник: аэропорты Калуги и Внуково закрыли для безопасности полетов

Источник: аэропорты Калуги и Внуково закрыли для безопасности полетов - РИА Новости, 11.08.2023

Источник: аэропорты Калуги и Внуково закрыли для безопасности полетов

Воздушное пространство закрыто для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов не только над аэропортом "Внуково", но и над аэропортом Калуги,... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:00

2023-08-11T11:00

2023-08-11T11:08

калуга

безопасность

внуково (аэропорт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_5cdc4bfb97ce40356c0dba5bd7000903.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Воздушное пространство закрыто для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов не только над аэропортом "Внуково", но и над аэропортом Калуги, сообщил журналистам источник в авиавластях.Ранее в пятницу в экстренных службах РИА Новости рассказали, что "Внуково" временно закрыт, предварительно, из-за беспилотника. Московский аэропорт "Внуково" подтвердил РИА Новости, что с утра пятницы ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани."Воздушное пространство над аэропортом Калугой и Внуково закрыты с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - сообщил источник.

https://ria.ru/20230809/bpla-1888971683.html

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калуга, безопасность, внуково (аэропорт)