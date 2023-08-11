https://ria.ru/20230811/voyna-1889411851.html

"Остановите их". Во Франции жестко отреагировали на "безумный шаг" Польши

"Остановите их". Во Франции жестко отреагировали на "безумный шаг" Польши - РИА Новости, 11.08.2023

"Остановите их". Во Франции жестко отреагировали на "безумный шаг" Польши

Отправка польских солдат к границе с Белоруссией может спровоцировать третью мировую войну, написал в Twitter французский политик, глава партии "Патриоты"... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T06:09

2023-08-11T06:09

2023-08-11T08:23

в мире

польша

белоруссия

франция

мариуш блащак

нато

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отправка польских солдат к границе с Белоруссией может спровоцировать третью мировую войну, написал в Twitter французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Польша объявила, что отправляет десять тысяч солдат к Белоруссии. Безумие! Помните, что из-за правил НАТО и ЕС, если Польша вступит в войну, мы обязаны последовать за ней. Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне, давайте остановим их!" — призвал он.На прошлой неделе МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. После этого Минобороны перебазировало на границу значительные силы, в том числе боевые вертолеты. В Белоруссии обвинения в нарушении границы Польши назвали надуманными. Как полагают в Минске, таким образом военно-политическое руководство соседнего государства пытается оправдать наращивание сил и средств у белорусских рубежей.Позже министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что на границе будут находиться около десяти тысяч солдат. Сейчас их там насчитывается две тысячи.

https://ria.ru/20230811/vstuplenie-1889410023.html

польша

белоруссия

франция

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в мире, польша, белоруссия, франция, мариуш блащак, нато