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"Остановите их". Во Франции жестко отреагировали на "безумный шаг" Польши - РИА Новости, 11.08.2023
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06:09 11.08.2023 (обновлено: 08:23 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/voyna-1889411851.html
"Остановите их". Во Франции жестко отреагировали на "безумный шаг" Польши
"Остановите их". Во Франции жестко отреагировали на "безумный шаг" Польши - РИА Новости, 11.08.2023
"Остановите их". Во Франции жестко отреагировали на "безумный шаг" Польши
Отправка польских солдат к границе с Белоруссией может спровоцировать третью мировую войну, написал в Twitter французский политик, глава партии "Патриоты"... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T06:09
2023-08-11T08:23
в мире
польша
белоруссия
франция
мариуш блащак
нато
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отправка польских солдат к границе с Белоруссией может спровоцировать третью мировую войну, написал в Twitter французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.&quot;Польша объявила, что отправляет десять тысяч солдат к Белоруссии. Безумие! Помните, что из-за правил НАТО и ЕС, если Польша вступит в войну, мы обязаны последовать за ней. Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне, давайте остановим их!&quot; — призвал он.На прошлой неделе МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. После этого Минобороны перебазировало на границу значительные силы, в том числе боевые вертолеты. В Белоруссии обвинения в нарушении границы Польши назвали надуманными. Как полагают в Минске, таким образом военно-политическое руководство соседнего государства пытается оправдать наращивание сил и средств у белорусских рубежей.Позже министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что на границе будут находиться около десяти тысяч солдат. Сейчас их там насчитывается две тысячи.
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в мире, польша, белоруссия, франция, мариуш блащак, нато
В мире, Польша, Белоруссия, Франция, Мариуш Блащак, НАТО
"Остановите их". Во Франции жестко отреагировали на "безумный шаг" Польши

Филиппо заявил, что переброска войск Польши ведет к мировой войне

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские снайперы на границе Польши и Белоруссии
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отправка польских солдат к границе с Белоруссией может спровоцировать третью мировую войну, написал в Twitter французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«

"Польша объявила, что отправляет десять тысяч солдат к Белоруссии. Безумие! Помните, что из-за правил НАТО и ЕС, если Польша вступит в войну, мы обязаны последовать за ней. Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне, давайте остановим их!" — призвал он.

На прошлой неделе МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. После этого Минобороны перебазировало на границу значительные силы, в том числе боевые вертолеты. В Белоруссии обвинения в нарушении границы Польши назвали надуманными. Как полагают в Минске, таким образом военно-политическое руководство соседнего государства пытается оправдать наращивание сил и средств у белорусских рубежей.
Позже министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что на границе будут находиться около десяти тысяч солдат. Сейчас их там насчитывается две тысячи.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Вам тут не место. В Польше жестко ответили на требования Украины
05:13
 
В миреПольшаБелоруссияФранцияМариуш БлащакНАТО
 
 
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