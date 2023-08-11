https://ria.ru/20230811/voyna-1889411851.html
"Остановите их". Во Франции жестко отреагировали на "безумный шаг" Польши
"Остановите их". Во Франции жестко отреагировали на "безумный шаг" Польши - РИА Новости, 11.08.2023
"Остановите их". Во Франции жестко отреагировали на "безумный шаг" Польши
Отправка польских солдат к границе с Белоруссией может спровоцировать третью мировую войну, написал в Twitter французский политик, глава партии "Патриоты"... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T06:09
2023-08-11T06:09
2023-08-11T08:23
в мире
польша
белоруссия
франция
мариуш блащак
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887322689_0:115:2048:1267_1920x0_80_0_0_100ea52aa288162922deb2b5da4976c4.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Отправка польских солдат к границе с Белоруссией может спровоцировать третью мировую войну, написал в Twitter французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Польша объявила, что отправляет десять тысяч солдат к Белоруссии. Безумие! Помните, что из-за правил НАТО и ЕС, если Польша вступит в войну, мы обязаны последовать за ней. Сумасшедшие стремятся к третьей мировой войне, давайте остановим их!" — призвал он.На прошлой неделе МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны. После этого Минобороны перебазировало на границу значительные силы, в том числе боевые вертолеты. В Белоруссии обвинения в нарушении границы Польши назвали надуманными. Как полагают в Минске, таким образом военно-политическое руководство соседнего государства пытается оправдать наращивание сил и средств у белорусских рубежей.Позже министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что на границе будут находиться около десяти тысяч солдат. Сейчас их там насчитывается две тысячи.
https://ria.ru/20230811/vstuplenie-1889410023.html
польша
белоруссия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887322689_205:0:2048:1382_1920x0_80_0_0_b74e99b9cc6477f64738f4947c465de7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, белоруссия, франция, мариуш блащак, нато
В мире, Польша, Белоруссия, Франция, Мариуш Блащак, НАТО
"Остановите их". Во Франции жестко отреагировали на "безумный шаг" Польши
Филиппо заявил, что переброска войск Польши ведет к мировой войне