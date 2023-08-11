https://ria.ru/20230811/vosstanovlenie-1889554081.html
Сальдо оценил сроки восстановления Чонгарского моста
Сальдо оценил сроки восстановления Чонгарского моста - РИА Новости, 11.08.2023
Сальдо оценил сроки восстановления Чонгарского моста
Примерные сроки восстановления разрушенного обстрелом Чонгарского моста в Херсонской области составят один-два месяца, сообщил в эфире телеканала "Россия 24"... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:24
2023-08-11T14:24
2023-08-11T14:59
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
армянск
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Примерные сроки восстановления разрушенного обстрелом Чонгарского моста в Херсонской области составят один-два месяца, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Владимир Сальдо."Примерные сроки восстановления (Чонгарского моста – ред.) – не менее месяца. А то и двух месяцев работы будут продолжаться", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, ремонт моста "идет своим чередом". "Там есть сложности технического плана, которые сейчас именно специалисты инженерные - и военные специалисты, и гражданские - изучают, каким образом ремонт произвести быстрее и уменьшить неудобства", - добавил он.ВСУ 6 августа нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар ракетами Storm Shadow. В минтрансе Крыма сообщили после этого о закрытии пункта пропуска "Чонгар". Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать по другим маршрутам - через Чаплинку и Армянск.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсонская область , армянск
Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Армянск
Сальдо оценил сроки восстановления Чонгарского моста
Сальдо: для восстановления Чонгарского моста потребуется не менее месяца-двух