https://ria.ru/20230811/vosstanovlenie-1889554081.html

Сальдо оценил сроки восстановления Чонгарского моста

Сальдо оценил сроки восстановления Чонгарского моста - РИА Новости, 11.08.2023

Сальдо оценил сроки восстановления Чонгарского моста

Примерные сроки восстановления разрушенного обстрелом Чонгарского моста в Херсонской области составят один-два месяца, сообщил в эфире телеканала "Россия 24"... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:24

2023-08-11T14:24

2023-08-11T14:59

владимир сальдо

вооруженные силы украины

херсонская область

армянск

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Примерные сроки восстановления разрушенного обстрелом Чонгарского моста в Херсонской области составят один-два месяца, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Владимир Сальдо."Примерные сроки восстановления (Чонгарского моста – ред.) – не менее месяца. А то и двух месяцев работы будут продолжаться", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, ремонт моста "идет своим чередом". "Там есть сложности технического плана, которые сейчас именно специалисты инженерные - и военные специалисты, и гражданские - изучают, каким образом ремонт произвести быстрее и уменьшить неудобства", - добавил он.ВСУ 6 августа нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, а также по поселку Чонгар ракетами Storm Shadow. В минтрансе Крыма сообщили после этого о закрытии пункта пропуска "Чонгар". Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать по другим маршрутам - через Чаплинку и Армянск.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

херсонская область

армянск

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владимир сальдо, вооруженные силы украины, херсонская область , армянск