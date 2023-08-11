https://ria.ru/20230811/volodarskiy-1889541372.html
В Москве проходит прощание с переводчиком Володарским
В Москве проходит прощание с переводчиком Володарским - РИА Новости, 11.08.2023
В Москве проходит прощание с переводчиком Володарским
Прощание с переводчиком, радиоведущим и писателем Леонидом Володарским проходит в Москве в ЦКБ N1 Управления делами президента, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:37
2023-08-11T13:37
2023-08-11T16:04
культура
москва
роман бабаян
владимир колокольцев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Прощание с переводчиком, радиоведущим и писателем Леонидом Володарским проходит в Москве в ЦКБ N1 Управления делами президента, передаёт корреспондент РИА Новости.Переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский скончался во вторник, 8 августа, в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.Проститься с Володарским пришли глава МВД России Владимир Колокольцев, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, семья, друзья и коллеги."Как и для всех присутствующих, он был для меня близким человеком. Кроме слов признательности о его добропорядочности я просто других слов не могу найти. Поэтому, как и все, просто был обязан приехать сюда", - сказал Колокольцев.Главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в свою очередь отметил, что за всю жизнь знал только двух человек, которые работали на радио и при этом были "мегапопулярны и абсолютно узнаваемы", одним из них был как раз Володарский."Человек с энциклопедическими знаниями, он не держал их в себе, пытался их передать. Он потрясающий человек - человек, который выдавал продукт высочайшего класса. Эти программы можно было переслушивать бесконечно. Даже слушатели нам все время звонили - всегда ждали, когда я выйду в эфир и задавали вопрос: "Где Володарский?" - сказал Бабаян.Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве, в 1968 году начал работать переводчиком, в период 1980-1990-х годов Володарский стал широко известен как переводчик, озвучивший множество зарубежных кинофильмов, за более чем 30 лет работы он озвучил свыше пяти тысяч кинокартин, в том числе известные американские фильмы "Терминатор" (1984) и "Джанго освобожденный" (2012).Особенность его переводов была в том, что он переводил синхронно и с первого раза, он владел английским, итальянским, испанским и французским языками.
https://ria.ru/20230808/volodarskiy-1888927440.html
https://ria.ru/20230808/prichina-1888936111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, роман бабаян, владимир колокольцев
Культура, Москва, Роман Бабаян, Владимир Колокольцев
В Москве проходит прощание с переводчиком Володарским
В Москве началось прощание с переводчиком и писателем Леонидом Володарским
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Прощание с переводчиком, радиоведущим и писателем Леонидом Володарским проходит в Москве в ЦКБ N1 Управления делами президента, передаёт корреспондент РИА Новости.
Переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский
скончался во вторник, 8 августа, в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.
Проститься с Володарским пришли глава МВД России Владимир Колокольцев, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, семья, друзья и коллеги.
«
"Как и для всех присутствующих, он был для меня близким человеком. Кроме слов признательности о его добропорядочности я просто других слов не могу найти. Поэтому, как и все, просто был обязан приехать сюда", - сказал Колокольцев.
Главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в свою очередь отметил, что за всю жизнь знал только двух человек, которые работали на радио и при этом были "мегапопулярны и абсолютно узнаваемы", одним из них был как раз Володарский.
Биография Леонида Володарского
«
"Человек с энциклопедическими знаниями, он не держал их в себе, пытался их передать. Он потрясающий человек - человек, который выдавал продукт высочайшего класса. Эти программы можно было переслушивать бесконечно. Даже слушатели нам все время звонили - всегда ждали, когда я выйду в эфир и задавали вопрос: "Где Володарский?" - сказал Бабаян.
Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве, в 1968 году начал работать переводчиком, в период 1980-1990-х годов Володарский стал широко известен как переводчик, озвучивший множество зарубежных кинофильмов, за более чем 30 лет работы он озвучил свыше пяти тысяч кинокартин, в том числе известные американские фильмы "Терминатор" (1984) и "Джанго освобожденный" (2012).
Особенность его переводов была в том, что он переводил синхронно и с первого раза, он владел английским, итальянским, испанским и французским языками.
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