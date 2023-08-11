https://ria.ru/20230811/volodarskiy-1889541372.html

В Москве проходит прощание с переводчиком Володарским

В Москве проходит прощание с переводчиком Володарским - РИА Новости, 11.08.2023

В Москве проходит прощание с переводчиком Володарским

Прощание с переводчиком, радиоведущим и писателем Леонидом Володарским проходит в Москве в ЦКБ N1 Управления делами президента, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:37

2023-08-11T13:37

2023-08-11T16:04

культура

москва

роман бабаян

владимир колокольцев

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Прощание с переводчиком, радиоведущим и писателем Леонидом Володарским проходит в Москве в ЦКБ N1 Управления делами президента, передаёт корреспондент РИА Новости.Переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский скончался во вторник, 8 августа, в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.Проститься с Володарским пришли глава МВД России Владимир Колокольцев, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, семья, друзья и коллеги."Как и для всех присутствующих, он был для меня близким человеком. Кроме слов признательности о его добропорядочности я просто других слов не могу найти. Поэтому, как и все, просто был обязан приехать сюда", - сказал Колокольцев.Главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян в свою очередь отметил, что за всю жизнь знал только двух человек, которые работали на радио и при этом были "мегапопулярны и абсолютно узнаваемы", одним из них был как раз Володарский."Человек с энциклопедическими знаниями, он не держал их в себе, пытался их передать. Он потрясающий человек - человек, который выдавал продукт высочайшего класса. Эти программы можно было переслушивать бесконечно. Даже слушатели нам все время звонили - всегда ждали, когда я выйду в эфир и задавали вопрос: "Где Володарский?" - сказал Бабаян.Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве, в 1968 году начал работать переводчиком, в период 1980-1990-х годов Володарский стал широко известен как переводчик, озвучивший множество зарубежных кинофильмов, за более чем 30 лет работы он озвучил свыше пяти тысяч кинокартин, в том числе известные американские фильмы "Терминатор" (1984) и "Джанго освобожденный" (2012).Особенность его переводов была в том, что он переводил синхронно и с первого раза, он владел английским, итальянским, испанским и французским языками.

https://ria.ru/20230808/volodarskiy-1888927440.html

https://ria.ru/20230808/prichina-1888936111.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, роман бабаян, владимир колокольцев