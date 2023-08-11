https://ria.ru/20230811/vk-1889495161.html

VK решила уйти с Лондонской биржи и перерегистрироваться в России

VK решила уйти с Лондонской биржи и перерегистрироваться в России - РИА Новости, 11.08.2023

VK решила уйти с Лондонской биржи и перерегистрироваться в России

Акционеры и совет директоров VK решили перерегистрировать компанию в России, говорится в ее пресс-релизе. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:33

2023-08-11T11:33

2023-08-11T13:31

россия

экономика

британские виргинские острова

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Акционеры и совет директоров VK решили перерегистрировать компанию в России, говорится в ее пресс-релизе.Таким образом, VK прекратит деятельность на Британских Виргинских островах и продолжит ее в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области."После государственной регистрации в Российской Федерации VK станет международной компанией — Публичным акционерным обществом "ВК", — отмечается в сообщении.По словам гендиректора Корпорации развития Калининградской области Андрея Толмачева, такой шаг принесет региону инвестиции и рабочие места. Он напомнил, что минимальный объем инвестиций для получения статуса международной компании — 50 миллионов рублей.Кроме того, VK проведет делистинг глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи. Ожидается, что это произойдет 12 и 11 сентября 2023 года соответственно.В 2018 году в России приняли пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского бизнеса из иностранных юрисдикций и привлечения зарубежных предпринимателей.

https://ria.ru/20230714/rasshifrovka-1884277795.html

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британские виргинские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, британские виргинские острова