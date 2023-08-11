https://ria.ru/20230811/vk-1889495161.html
VK решила уйти с Лондонской биржи и перерегистрироваться в России
VK решила уйти с Лондонской биржи и перерегистрироваться в России - РИА Новости, 11.08.2023
VK решила уйти с Лондонской биржи и перерегистрироваться в России
Акционеры и совет директоров VK решили перерегистрировать компанию в России, говорится в ее пресс-релизе. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:33
2023-08-11T11:33
2023-08-11T13:31
россия
экономика
британские виргинские острова
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Акционеры и совет директоров VK решили перерегистрировать компанию в России, говорится в ее пресс-релизе.Таким образом, VK прекратит деятельность на Британских Виргинских островах и продолжит ее в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области."После государственной регистрации в Российской Федерации VK станет международной компанией — Публичным акционерным обществом "ВК", — отмечается в сообщении.По словам гендиректора Корпорации развития Калининградской области Андрея Толмачева, такой шаг принесет региону инвестиции и рабочие места. Он напомнил, что минимальный объем инвестиций для получения статуса международной компании — 50 миллионов рублей.Кроме того, VK проведет делистинг глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи. Ожидается, что это произойдет 12 и 11 сентября 2023 года соответственно.В 2018 году в России приняли пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского бизнеса из иностранных юрисдикций и привлечения зарубежных предпринимателей.
https://ria.ru/20230714/rasshifrovka-1884277795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, британские виргинские острова
Россия, Экономика, Британские Виргинские острова
VK решила уйти с Лондонской биржи и перерегистрироваться в России
VK уйдет с Лондонской биржи и перерегистрируется в России
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Акционеры и совет директоров VK решили перерегистрировать компанию в России, говорится в ее пресс-релизе
.
Таким образом, VK прекратит деятельность на Британских Виргинских островах и продолжит ее в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.
"После государственной регистрации в Российской Федерации VK станет международной компанией — Публичным акционерным обществом "ВК", — отмечается в сообщении.
По словам гендиректора Корпорации развития Калининградской области Андрея Толмачева, такой шаг принесет региону инвестиции и рабочие места. Он напомнил, что минимальный объем инвестиций для получения статуса международной компании — 50 миллионов рублей.
Кроме того, VK проведет делистинг глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи. Ожидается, что это произойдет 12 и 11 сентября 2023 года соответственно.
В 2018 году в России приняли пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского бизнеса из иностранных юрисдикций и привлечения зарубежных предпринимателей.
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