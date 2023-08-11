https://ria.ru/20230811/vertolet-1889609782.html

В Испании упал вертолет

В Испании упал вертолет - РИА Новости, 11.08.2023

В Испании упал вертолет

Вертолет Главного управления дорожного движения (DGT) упал во время посадки на юге Испании, пострадал один человек, передает агентство Europa Press. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T18:16

2023-08-11T18:16

2023-08-11T18:16

испания

альмерия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889608910_0:150:3072:1878_1920x0_80_0_0_23ce486ab5357c69abaa3d738e6da186.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вертолет Главного управления дорожного движения (DGT) упал во время посадки на юге Испании, пострадал один человек, передает агентство Europa Press. Отмечается, что инцидент произошел недалеко от бензоколонки в муниципалитете Ла-Мохонера в провинции Альмерия. По словам источников, во время приземления хвостовой двигатель задел дерево. Возможно, причиной стал внезапный порыв ветра. "В пятницу вертолет Главного управления дорожного движения попал в аварию во время посадки на земельном участке, расположенном в муниципалитете Ла-Мохонера", - сообщает агентство.

https://ria.ru/20230730/samolet-1887149429.html

испания

альмерия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

испания, альмерия