https://ria.ru/20230811/vertolet-1889609782.html
В Испании упал вертолет
В Испании упал вертолет - РИА Новости, 11.08.2023
В Испании упал вертолет
Вертолет Главного управления дорожного движения (DGT) упал во время посадки на юге Испании, пострадал один человек, передает агентство Europa Press. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T18:16
2023-08-11T18:16
2023-08-11T18:16
испания
альмерия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вертолет Главного управления дорожного движения (DGT) упал во время посадки на юге Испании, пострадал один человек, передает агентство Europa Press. Отмечается, что инцидент произошел недалеко от бензоколонки в муниципалитете Ла-Мохонера в провинции Альмерия. По словам источников, во время приземления хвостовой двигатель задел дерево. Возможно, причиной стал внезапный порыв ветра. "В пятницу вертолет Главного управления дорожного движения попал в аварию во время посадки на земельном участке, расположенном в муниципалитете Ла-Мохонера", - сообщает агентство.
https://ria.ru/20230730/samolet-1887149429.html
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