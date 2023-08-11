https://ria.ru/20230811/valyuta-1889579069.html
ЦБ объяснил, почему остановил покупку валюты в рамках бюджетного правила
ЦБ объяснил, почему остановил покупку валюты в рамках бюджетного правила - РИА Новости, 11.08.2023
ЦБ объяснил, почему остановил покупку валюты в рамках бюджетного правила
Приостановка Банком России покупок валюты в рамках бюджетного правила ставит целью предотвратить дополнительное увеличение волатильности на рынке, которое может РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:51
2023-08-11T15:51
2023-08-11T16:58
экономика
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Приостановка Банком России покупок валюты в рамках бюджетного правила ставит целью предотвратить дополнительное увеличение волатильности на рынке, которое может произойти в случае перехода ЦБ к значимым покупкам валюты, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции. "Опять же целью этого решения является предотвратить дополнительное увеличение волатильности, которое может произойти в случае перехода Банка России к значимым покупкам валюты", - заявил он, говоря о причинах приостановки покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Банк России в среду принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но при этом продолжать проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день. Решение о возобновлении операций будет принято с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.
https://ria.ru/20230809/valyuta-1888829596.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ объяснил, почему остановил покупку валюты в рамках бюджетного правила
Центробанк назвал цель приостановки покупки валюты в рамках бюджетного правила