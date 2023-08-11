https://ria.ru/20230811/valyuta-1889579069.html

ЦБ объяснил, почему остановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

ЦБ объяснил, почему остановил покупку валюты в рамках бюджетного правила - РИА Новости, 11.08.2023

ЦБ объяснил, почему остановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

Приостановка Банком России покупок валюты в рамках бюджетного правила ставит целью предотвратить дополнительное увеличение волатильности на рынке, которое может РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:51

2023-08-11T15:51

2023-08-11T16:58

экономика

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Приостановка Банком России покупок валюты в рамках бюджетного правила ставит целью предотвратить дополнительное увеличение волатильности на рынке, которое может произойти в случае перехода ЦБ к значимым покупкам валюты, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции. "Опять же целью этого решения является предотвратить дополнительное увеличение волатильности, которое может произойти в случае перехода Банка России к значимым покупкам валюты", - заявил он, говоря о причинах приостановки покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Банк России в среду принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но при этом продолжать проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день. Решение о возобновлении операций будет принято с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

https://ria.ru/20230809/valyuta-1888829596.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)