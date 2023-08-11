https://ria.ru/20230811/utoplenie-1889494689.html

Источник: в Петербурге утонула девочка, пока взрослые выпивали

Источник: в Петербурге утонула девочка, пока взрослые выпивали - РИА Новости, 11.08.2023

Источник: в Петербурге утонула девочка, пока взрослые выпивали

Шестилетняя девочка утонула в Гореловском озере в Санкт-Петербурге, пока взрослые, со слов свидетелей, распивали алкоголь на берегу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:32

2023-08-11T11:32

2023-08-11T11:32

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Шестилетняя девочка утонула в Гореловском озере в Санкт-Петербурге, пока взрослые, со слов свидетелей, распивали алкоголь на берегу, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона в пятницу. Судя по релизу ГСУСК по Петербургу, трагедия произошла в четверг. Заметив неладное, мать девочки прибежала и достала ее из воды, после чего ребенка отвезли в ближайшее медицинское учреждение, но спасти уже не смогли. По этому факту начата доследственная проверка. Как сообщил источник РИА Новости, мать девочки отдыхала на берегу с друзьями, взрослые распивали спиртные напитки, а девочка играла около воды на песке. "Из объяснений свидетелей следует, что потом все кинулись искать ребенка, ее тело вытащили из воды и пытались откачать, делали искусственное дыхание, но было поздно", - сказал собеседник агентства. Прокуратура Красносельского района поставила на контроль ход и результаты проверки, добавили в пресс-службе надзорного ведомства Петербурга.

https://ria.ru/20230714/peterburg-1884180860.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)