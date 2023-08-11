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Источник: в Петербурге утонула девочка, пока взрослые выпивали
Источник: в Петербурге утонула девочка, пока взрослые выпивали - РИА Новости, 11.08.2023
Источник: в Петербурге утонула девочка, пока взрослые выпивали
Шестилетняя девочка утонула в Гореловском озере в Санкт-Петербурге, пока взрослые, со слов свидетелей, распивали алкоголь на берегу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:32
2023-08-11T11:32
2023-08-11T11:32
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Шестилетняя девочка утонула в Гореловском озере в Санкт-Петербурге, пока взрослые, со слов свидетелей, распивали алкоголь на берегу, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона в пятницу. Судя по релизу ГСУСК по Петербургу, трагедия произошла в четверг. Заметив неладное, мать девочки прибежала и достала ее из воды, после чего ребенка отвезли в ближайшее медицинское учреждение, но спасти уже не смогли. По этому факту начата доследственная проверка. Как сообщил источник РИА Новости, мать девочки отдыхала на берегу с друзьями, взрослые распивали спиртные напитки, а девочка играла около воды на песке. "Из объяснений свидетелей следует, что потом все кинулись искать ребенка, ее тело вытащили из воды и пытались откачать, делали искусственное дыхание, но было поздно", - сказал собеседник агентства. Прокуратура Красносельского района поставила на контроль ход и результаты проверки, добавили в пресс-службе надзорного ведомства Петербурга.
https://ria.ru/20230714/peterburg-1884180860.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник: в Петербурге утонула девочка, пока взрослые выпивали
В Петербурге шестилетняя девочка утонула в озере, пока ее родители выпивали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Шестилетняя девочка утонула в Гореловском озере в Санкт-Петербурге, пока взрослые, со слов свидетелей, распивали алкоголь на берегу, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона в пятницу.
Судя по релизу
ГСУСК по Петербургу, трагедия произошла в четверг. Заметив неладное, мать девочки прибежала и достала ее из воды, после чего ребенка отвезли в ближайшее медицинское учреждение, но спасти уже не смогли. По этому факту начата доследственная проверка.
Как сообщил источник РИА Новости, мать девочки отдыхала на берегу с друзьями, взрослые распивали спиртные напитки, а девочка играла около воды на песке. "Из объяснений свидетелей следует, что потом все кинулись искать ребенка, ее тело вытащили из воды и пытались откачать, делали искусственное дыхание, но было поздно", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура Красносельского района
поставила на контроль ход и результаты проверки, добавили в пресс-службе надзорного ведомства Петербурга.
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