Спецоперация, 11 августа: ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником
МО РФ: подавленный РЭБ беспилотник рухнул в лесном массиве на западе Москвы
© iStock.com / Mike CassidyБеспилотник MQ-9 Reaper
© iStock.com / Mike Cassidy
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. О продвижении в Харьковской области, ударе по наемникам под Запорожьем и попытке Киева утроить теракт в Москве — в материале РИА Новости.
Зверства в Донбассе
Российские следователи заочно предъявили обвинение в зверствах в Донбассе бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ, действующему главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко, сообщили в Следственном комитете.
"В результате его преступных действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние, разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса", — говорится в заявлении.
Атака дронов на Москву
В пятницу днем киевский режим попытался с помощью БПЛА осуществить террористическую атаку на инфраструктурный объект в Москве. Беспилотник был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение в лесном массиве на западе города, заявили в министерстве обороны России.
О попытке Украины вновь атаковать столицу дронами также сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, пострадавших нет.
Внуково снял введенные утром ограничения на полеты и работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Ранее в экстренных службах сообщили, что с 9:40 мск аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправили в другие авиагавани.
Ход операции
- Российские средства ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS, а также сбили 16 украинских дронов;
- ВСУ за сутки потеряли более 180 военных на Донецком направлении, на Купянском — более 165, на Краснолиманском — до 115, на Запорожском — до 60, на Южнодонецком — до 35, на Херсонском — до 20;
- Российские военнослужащие отразили три атаки противника на Южнодонецком направлении, три — на Запорожском, две — на Краснолиманском;
- Российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов украинских бригад в ДНР, Харьковской и Запорожской областях;
- В Харьковской области российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников под Запорожьем;
- Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов заявил, что артиллеристы поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Пречистовки в ДНР. В ходе одного из боев на Южнодонецком направлении они вывели из строя несколько гусеничных бронемашин ВСУ, расчет станкового автоматического гранатомета, а также поразили взводный опорный пункт с живой силой противника;
- Украинские войска продолжают обстреливать ДНР снарядами натовского калибра, сообщили в представительстве республики в СЦКК;
- В результате обстрела Петровского района Донецка была повреждена крыша здания школы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин;
- Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ обстреливают фугасными снарядами поля на левом берегу Днепра, поджигая их в момент уборки урожая.
В мире
На заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Владимир Зеленский принял решение уволить всех областных начальников военкоматов, "тех кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях".
Как заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, США имеют все основания полагать, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы "надлежащим образом" и "в соответствии со своими обещаниями". Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал это заявление циничным.
Первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета, пишет газета Washington Post со ссылкой на украинских чиновников и военных.
Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что обсудил контрнаступление, ситуацию на фронте и потребности в вооружении и боеприпасах с начальником генштаба Вооруженных сил Словакии Даниэлем Змеко.
Украина начала консультации с Британией по поводу предоставления гарантий безопасности, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Зеленский ранее сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать несколько двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.