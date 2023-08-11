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Спецоперация, 11 августа: ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником - РИА Новости, 11.08.2023
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21:58 11.08.2023 (обновлено: 22:31 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889640070.html
Спецоперация, 11 августа: ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником
Спецоперация, 11 августа: ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником - РИА Новости, 11.08.2023
Спецоперация, 11 августа: ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником
О продвижении в Харьковской области, ударе по наемникам под Запорожьем и попытке Киева утроить теракт в Москве — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T21:58
2023-08-11T22:31
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
сергей собянин
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. О продвижении в Харьковской области, ударе по наемникам под Запорожьем и попытке Киева утроить теракт в Москве — в материале РИА Новости.Зверства в ДонбассеРоссийские следователи заочно предъявили обвинение в зверствах в Донбассе бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ, действующему главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко, сообщили в Следственном комитете. "В результате его преступных действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние, разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса", — говорится в заявлении.Атака дронов на МосквуВ пятницу днем киевский режим попытался с помощью БПЛА осуществить террористическую атаку на инфраструктурный объект в Москве. Беспилотник был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение в лесном массиве на западе города, заявили в министерстве обороны России.О попытке Украины вновь атаковать столицу дронами также сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, пострадавших нет. Внуково снял введенные утром ограничения на полеты и работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. Ранее в экстренных службах сообщили, что с 9:40 мск аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправили в другие авиагавани. Ход операцииВ миреНа заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Владимир Зеленский принял решение уволить всех областных начальников военкоматов, "тех кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях". Как заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, США имеют все основания полагать, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы "надлежащим образом" и "в соответствии со своими обещаниями". Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал это заявление циничным.Первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета, пишет газета Washington Post со ссылкой на украинских чиновников и военных. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что обсудил контрнаступление, ситуацию на фронте и потребности в вооружении и боеприпасах с начальником генштаба Вооруженных сил Словакии Даниэлем Змеко. Украина начала консультации с Британией по поводу предоставления гарантий безопасности, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Зеленский ранее сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать несколько двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.
https://ria.ru/20230810/obstanovka-1888870793.html
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россия
украина
донецкая народная республика
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, сергей собянин, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, f-16
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Сергей Собянин, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), СЦКК, F-16
Спецоперация, 11 августа: ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником

МО РФ: подавленный РЭБ беспилотник рухнул в лесном массиве на западе Москвы

© iStock.com / Mike CassidyБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© iStock.com / Mike Cassidy
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. О продвижении в Харьковской области, ударе по наемникам под Запорожьем и попытке Киева утроить теракт в Москве — в материале РИА Новости.

Зверства в Донбассе

Российские следователи заочно предъявили обвинение в зверствах в Донбассе бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ, действующему главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко, сообщили в Следственном комитете.
"В результате его преступных действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние, разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса", — говорится в заявлении.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
"Нацелились на Мариуполь". Что происходит в зоне СВО
10 августа, 08:00

Атака дронов на Москву

В пятницу днем киевский режим попытался с помощью БПЛА осуществить террористическую атаку на инфраструктурный объект в Москве. Беспилотник был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение в лесном массиве на западе города, заявили в министерстве обороны России.
О попытке Украины вновь атаковать столицу дронами также сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, пострадавших нет.
Внуково снял введенные утром ограничения на полеты и работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Ранее в экстренных службах сообщили, что с 9:40 мск аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправили в другие авиагавани.
Автомобиль полиции на месте падения БПЛА у здания Городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова в районе Карамышевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Упавший в Москве беспилотник, предварительно, не повредил больницу
Вчера, 13:08

Ход операции

  • Российские средства ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS, а также сбили 16 украинских дронов;
  • ВСУ за сутки потеряли более 180 военных на Донецком направлении, на Купянском — более 165, на Краснолиманском — до 115, на Запорожском — до 60, на Южнодонецком — до 35, на Херсонском — до 20;
  • Российские военнослужащие отразили три атаки противника на Южнодонецком направлении, три — на Запорожском, две — на Краснолиманском;
  • Российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов украинских бригад в ДНР, Харьковской и Запорожской областях;
  • В Харьковской области российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников под Запорожьем;
  • Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов заявил, что артиллеристы поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Пречистовки в ДНР. В ходе одного из боев на Южнодонецком направлении они вывели из строя несколько гусеничных бронемашин ВСУ, расчет станкового автоматического гранатомета, а также поразили взводный опорный пункт с живой силой противника;
  • Украинские войска продолжают обстреливать ДНР снарядами натовского калибра, сообщили в представительстве республики в СЦКК;
  • В результате обстрела Петровского района Донецка была повреждена крыша здания школы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин;
  • Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ обстреливают фугасными снарядами поля на левом берегу Днепра, поджигая их в момент уборки урожая.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.08.2023Посмотреть

В мире

На заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Владимир Зеленский принял решение уволить всех областных начальников военкоматов, "тех кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях".
Как заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, США имеют все основания полагать, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы "надлежащим образом" и "в соответствии со своими обещаниями". Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал это заявление циничным.
Первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета, пишет газета Washington Post со ссылкой на украинских чиновников и военных.
Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что обсудил контрнаступление, ситуацию на фронте и потребности в вооружении и боеприпасах с начальником генштаба Вооруженных сил Словакии Даниэлем Змеко.
Украина начала консультации с Британией по поводу предоставления гарантий безопасности, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Зеленский ранее сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать несколько двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.
Девушка в шляпе статуи Свободы на фоне Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
США выбирают между позором и войной
9 августа, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийСергей СобянинАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)СЦККF-16
 
 
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