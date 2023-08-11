https://ria.ru/20230811/ukraina-1889640070.html

Спецоперация, 11 августа: ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником

Спецоперация, 11 августа: ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником - РИА Новости, 11.08.2023

Спецоперация, 11 августа: ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником

О продвижении в Харьковской области, ударе по наемникам под Запорожьем и попытке Киева утроить теракт в Москве — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T21:58

2023-08-11T21:58

2023-08-11T22:31

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владимир зеленский

сергей собянин

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. О продвижении в Харьковской области, ударе по наемникам под Запорожьем и попытке Киева утроить теракт в Москве — в материале РИА Новости.Зверства в ДонбассеРоссийские следователи заочно предъявили обвинение в зверствах в Донбассе бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ, действующему главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко, сообщили в Следственном комитете. "В результате его преступных действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние, разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса", — говорится в заявлении.Атака дронов на МосквуВ пятницу днем киевский режим попытался с помощью БПЛА осуществить террористическую атаку на инфраструктурный объект в Москве. Беспилотник был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение в лесном массиве на западе города, заявили в министерстве обороны России.О попытке Украины вновь атаковать столицу дронами также сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, пострадавших нет. Внуково снял введенные утром ограничения на полеты и работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. Ранее в экстренных службах сообщили, что с 9:40 мск аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправили в другие авиагавани. Ход операцииВ миреНа заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Владимир Зеленский принял решение уволить всех областных начальников военкоматов, "тех кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях". Как заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, США имеют все основания полагать, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы "надлежащим образом" и "в соответствии со своими обещаниями". Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал это заявление циничным.Первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета, пишет газета Washington Post со ссылкой на украинских чиновников и военных. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что обсудил контрнаступление, ситуацию на фронте и потребности в вооружении и боеприпасах с начальником генштаба Вооруженных сил Словакии Даниэлем Змеко. Украина начала консультации с Британией по поводу предоставления гарантий безопасности, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Зеленский ранее сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать несколько двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

https://ria.ru/20230810/obstanovka-1888870793.html

https://ria.ru/20230811/moskva-1889533119.html

https://ria.ru/20230809/ssha-1888952773.html

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