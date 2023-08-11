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Келин: Киев сконцентрировался на терактах из-за неудач в наступлении - РИА Новости, 11.08.2023
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21:06 11.08.2023 (обновлено: 21:49 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889637720.html
Келин: Киев сконцентрировался на терактах из-за неудач в наступлении
Келин: Киев сконцентрировался на терактах из-за неудач в наступлении - РИА Новости, 11.08.2023
Келин: Киев сконцентрировался на терактах из-за неудач в наступлении
Украина на фоне неудач своего "контрнаступления" сконцентрировалась на террористических атаках против российских гражданских объектов, заявил посол России в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T21:06
2023-08-11T21:49
в мире
технологии
украина
россия
киев
андрей келин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Украина на фоне неудач своего "контрнаступления" сконцентрировалась на террористических атаках против российских гражданских объектов, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera New. "Дело в том, что Украина терпит поражение сейчас на поле боя в своем контрнаступлении, это понятно. И она в значительной степени сконцентрировалась на террористических, я не побоюсь этого слова, атаках против гражданских объектов на территории России… Если вы намеренно целитесь в гражданскую инфраструктуру, то это не что иное как терроризм", - сказал посол в интервью. Интервью размещено на Youtube-канале посольства. При этом российские войска, в отличие от киевского режима, наносят удары исключительно по украинской военной инфраструктуре, отметил Келин. Сопутствующий ущерб вызван, среди прочего, тем, что Украина размещает средства ПВО внутри населенных пунктов, что запрещено гаагскими конвенциями, добавил посол. Глава российской дипмиссии отметил, что украинское контрнаступление "не дает никаких практических результатов" и приводит только к огромным потерям среди ВСУ. По его словам, Киев теряет до 700-800 человек в день, общие потери за два месяца составили 46 тысяч военных. Кроме того, было уничтожено огромное количество украинской техники и 30% поставленной Западом, добавил посол. "Мы считаем, что контрнаступление практически на этом закончилось", - сказал он. По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело о теракте. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
https://radiosputnik.ria.ru/20230811/sovbez-oon-1889630922.html
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в мире, технологии, украина, россия, киев, андрей келин, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Украина, Россия, Киев, Андрей Келин, Вооруженные силы Украины
Келин: Киев сконцентрировался на терактах из-за неудач в наступлении

Келин: Киев сконцентрировался на терактах из-за неудач в наступлении

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании . Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Украина на фоне неудач своего "контрнаступления" сконцентрировалась на террористических атаках против российских гражданских объектов, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera New.
"Дело в том, что Украина терпит поражение сейчас на поле боя в своем контрнаступлении, это понятно. И она в значительной степени сконцентрировалась на террористических, я не побоюсь этого слова, атаках против гражданских объектов на территории России… Если вы намеренно целитесь в гражданскую инфраструктуру, то это не что иное как терроризм", - сказал посол в интервью. Интервью размещено на Youtube-канале посольства.
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При этом российские войска, в отличие от киевского режима, наносят удары исключительно по украинской военной инфраструктуре, отметил Келин. Сопутствующий ущерб вызван, среди прочего, тем, что Украина размещает средства ПВО внутри населенных пунктов, что запрещено гаагскими конвенциями, добавил посол.
Глава российской дипмиссии отметил, что украинское контрнаступление "не дает никаких практических результатов" и приводит только к огромным потерям среди ВСУ. По его словам, Киев теряет до 700-800 человек в день, общие потери за два месяца составили 46 тысяч военных. Кроме того, было уничтожено огромное количество украинской техники и 30% поставленной Западом, добавил посол.
"Мы считаем, что контрнаступление практически на этом закончилось", - сказал он.
По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
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