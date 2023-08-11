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Киев заявил о начале консультаций по гарантиям безопасности с Британией - РИА Новости, 11.08.2023
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20:00 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889629178.html
Киев заявил о начале консультаций по гарантиям безопасности с Британией
Киев заявил о начале консультаций по гарантиям безопасности с Британией - РИА Новости, 11.08.2023
Киев заявил о начале консультаций по гарантиям безопасности с Британией
Украина начала в пятницу консультации с Британией по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T20:00
2023-08-11T20:00
в мире
украина
киев
сша
андрей ермак
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украина начала в пятницу консультации с Британией по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Ранее представитель Белого дома сообщил РИА Новости, что США и Украина начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности. "Действительно, на основании декларации, которая была согласована в Вильнюсе (странами - ред.) G-7, к этой декларации присоединились еще 11 стран и мы, после консультаций с американскими коллегами, начали консультации c Великобританией... Сегодня состоялась содержательная беседа", -заявил Ермак в эфире теле- марафона. Он отметил, что декларация очерчивает определенные рамки, поскольку "формирует тот минимум гарантий, которые дают возможность построить обороноспособность" Украины, а также затрагивают санкционную политику, финансовую поддержку, а также обмен разведданными. Ермак добавил ,что Киев имеет договоренности о начале двусторонних переговоров "практически со всеми странами", власти ставят себе целью до конца года подписать "как можно больше соглашений". Зеленский ранее сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.
https://radiosputnik.ria.ru/20230803/ukraina-1888075431.html
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в мире, украина, киев, сша, андрей ермак, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Киев, США, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, НАТО
Киев заявил о начале консультаций по гарантиям безопасности с Британией

Ермак: Украина начала консультации по гарантиям безопасности с Британией

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украина начала в пятницу консультации с Британией по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Ранее представитель Белого дома сообщил РИА Новости, что США и Украина начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности.
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"Действительно, на основании декларации, которая была согласована в Вильнюсе (странами - ред.) G-7, к этой декларации присоединились еще 11 стран и мы, после консультаций с американскими коллегами, начали консультации c Великобританией... Сегодня состоялась содержательная беседа", -заявил Ермак в эфире теле- марафона.
Он отметил, что декларация очерчивает определенные рамки, поскольку "формирует тот минимум гарантий, которые дают возможность построить обороноспособность" Украины, а также затрагивают санкционную политику, финансовую поддержку, а также обмен разведданными. Ермак добавил ,что Киев имеет договоренности о начале двусторонних переговоров "практически со всеми странами", власти ставят себе целью до конца года подписать "как можно больше соглашений".
Зеленский ранее сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.
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