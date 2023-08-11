https://ria.ru/20230811/ukraina-1889629178.html

Киев заявил о начале консультаций по гарантиям безопасности с Британией

Киев заявил о начале консультаций по гарантиям безопасности с Британией - РИА Новости, 11.08.2023

Киев заявил о начале консультаций по гарантиям безопасности с Британией

Украина начала в пятницу консультации с Британией по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T20:00

2023-08-11T20:00

2023-08-11T20:00

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киев

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украина начала в пятницу консультации с Британией по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Ранее представитель Белого дома сообщил РИА Новости, что США и Украина начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности. "Действительно, на основании декларации, которая была согласована в Вильнюсе (странами - ред.) G-7, к этой декларации присоединились еще 11 стран и мы, после консультаций с американскими коллегами, начали консультации c Великобританией... Сегодня состоялась содержательная беседа", -заявил Ермак в эфире теле- марафона. Он отметил, что декларация очерчивает определенные рамки, поскольку "формирует тот минимум гарантий, которые дают возможность построить обороноспособность" Украины, а также затрагивают санкционную политику, финансовую поддержку, а также обмен разведданными. Ермак добавил ,что Киев имеет договоренности о начале двусторонних переговоров "практически со всеми странами", власти ставят себе целью до конца года подписать "как можно больше соглашений". Зеленский ранее сообщил о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

https://radiosputnik.ria.ru/20230803/ukraina-1888075431.html

https://ria.ru/20230811/bayden-1889604178.html

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в мире, украина, киев, сша, андрей ермак, владимир зеленский, нато