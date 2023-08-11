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Представитель сил обороны Украины вновь обозвала россиян - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889585202.html
Представитель сил обороны Украины вновь обозвала россиян
Представитель сил обороны Украины вновь обозвала россиян - РИА Новости, 11.08.2023
Представитель сил обороны Украины вновь обозвала россиян
Представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло из США в пятницу провела пресс-конференцию для знакомства с украинскими... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:24
2023-08-11T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло из США в пятницу провела пресс-конференцию для знакомства с украинскими журналистами, в ходе которой обсудила свои впечатления от Украины и способы контактов с аудиторией, а также вновь обозвала россиян. "Медиастудия территориальной обороны и я проведем совместную пресс-конференцию, чтобы обсудить наши программы по охвате аудитории и представить меня украинским СМИ", - заявила Эштон-Чирилло о пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети X (бывшая Twitter). На пресс-конференции она рассказала о своих впечатлениях после приезда на Украину и заявила, что напрямую не поддерживает связь с администрацией США в Вашингтоне, а также обсудила продолжающийся конфликт. В конце выступления в ответ на вопрос о проекте по распространению украинской пропаганды на аудиторию в других странах, Эштон-Чирилло заявила, что они пытаются добиться внимания в том числе стран Глобального Юга, а также России. Представитель добавила, что иногда в своих каналах они делают определенные заявления только чтобы привлечь внимание России. Кроме того, на пресс-конференции Эштон-Чирилло назвала жителей России "тупыми". Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло (при рождении – Майкл Джон Эштон-Чирилло) стала одним из официальных представителей сил обороны Украины. По данным издания, она ведет англоязычный проект, нацеленный на аудиторию США и Европы, цель которого - "противодействие российской пропаганде".
https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html
https://ria.ru/20230502/ukraina-1869225883.html
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Представитель сил обороны Украины вновь обозвала россиян

Представитель сил обороны Украины Эштон-Чирилло назвала жителей России тупыми

© TDF MediaСара Эштон-Чирилло
Сара Эштон-Чирилло
© TDF Media
Сара Эштон-Чирилло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло из США в пятницу провела пресс-конференцию для знакомства с украинскими журналистами, в ходе которой обсудила свои впечатления от Украины и способы контактов с аудиторией, а также вновь обозвала россиян.
"Медиастудия территориальной обороны и я проведем совместную пресс-конференцию, чтобы обсудить наши программы по охвате аудитории и представить меня украинским СМИ", - заявила Эштон-Чирилло о пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети X (бывшая Twitter).
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На пресс-конференции она рассказала о своих впечатлениях после приезда на Украину и заявила, что напрямую не поддерживает связь с администрацией США в Вашингтоне, а также обсудила продолжающийся конфликт.
В конце выступления в ответ на вопрос о проекте по распространению украинской пропаганды на аудиторию в других странах, Эштон-Чирилло заявила, что они пытаются добиться внимания в том числе стран Глобального Юга, а также России. Представитель добавила, что иногда в своих каналах они делают определенные заявления только чтобы привлечь внимание России. Кроме того, на пресс-конференции Эштон-Чирилло назвала жителей России "тупыми".
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло (при рождении – Майкл Джон Эштон-Чирилло) стала одним из официальных представителей сил обороны Украины. По данным издания, она ведет англоязычный проект, нацеленный на аудиторию США и Европы, цель которого - "противодействие российской пропаганде".
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