https://ria.ru/20230811/ukraina-1889585202.html

Представитель сил обороны Украины вновь обозвала россиян

Представитель сил обороны Украины вновь обозвала россиян - РИА Новости, 11.08.2023

Представитель сил обороны Украины вновь обозвала россиян

Представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло из США в пятницу провела пресс-конференцию для знакомства с украинскими... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T16:24

2023-08-11T16:24

2023-08-11T16:24

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Представитель сил обороны Украины американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло из США в пятницу провела пресс-конференцию для знакомства с украинскими журналистами, в ходе которой обсудила свои впечатления от Украины и способы контактов с аудиторией, а также вновь обозвала россиян. "Медиастудия территориальной обороны и я проведем совместную пресс-конференцию, чтобы обсудить наши программы по охвате аудитории и представить меня украинским СМИ", - заявила Эштон-Чирилло о пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети X (бывшая Twitter). На пресс-конференции она рассказала о своих впечатлениях после приезда на Украину и заявила, что напрямую не поддерживает связь с администрацией США в Вашингтоне, а также обсудила продолжающийся конфликт. В конце выступления в ответ на вопрос о проекте по распространению украинской пропаганды на аудиторию в других странах, Эштон-Чирилло заявила, что они пытаются добиться внимания в том числе стран Глобального Юга, а также России. Представитель добавила, что иногда в своих каналах они делают определенные заявления только чтобы привлечь внимание России. Кроме того, на пресс-конференции Эштон-Чирилло назвала жителей России "тупыми". Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло (при рождении – Майкл Джон Эштон-Чирилло) стала одним из официальных представителей сил обороны Украины. По данным издания, она ведет англоязычный проект, нацеленный на аудиторию США и Европы, цель которого - "противодействие российской пропаганде".

https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869225883.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр