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Зеленский заменит всех областных военкомов - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:41 11.08.2023 (обновлено: 18:12 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889562098.html
Зеленский заменит всех областных военкомов
Зеленский заменит всех областных военкомов - РИА Новости, 11.08.2023
Зеленский заменит всех областных военкомов
Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили уволить всех областных начальников... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:41
2023-08-11T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили уволить всех областных начальников военкоматов, тех кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях."Наши решения. Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Зато воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, – именно им можно доверить эту систему комплектования", - сказал Зеленский в своем видеообращении по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.По его словам, те военкомы, которые не замешаны в коррупции и хотят сохранить погоны, отправятся на фронт. Новых руководителей будет назначать главком украинскими войсками после их проверки Службой безопасности Украины.&quot;Вопрос военных врачебных комиссий. Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Сейчас — проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут&quot;, - добавил Зеленский.Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов. В Госбюро расследований сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов с участием начальников военкоматов. В частности, после сообщений в СМИ был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html
https://ria.ru/20230811/korruptsiya-1889408809.html
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в мире, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины
Зеленский заменит всех областных военкомов

Зеленский заменит всех областных военкомов на участников конфликта

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили уволить всех областных начальников военкоматов, тех кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.
«
"Наши решения. Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Зато воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, – именно им можно доверить эту систему комплектования", - сказал Зеленский в своем видеообращении по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.
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По его словам, те военкомы, которые не замешаны в коррупции и хотят сохранить погоны, отправятся на фронт. Новых руководителей будет назначать главком украинскими войсками после их проверки Службой безопасности Украины.
«

"Вопрос военных врачебных комиссий. Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Сейчас — проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут", - добавил Зеленский.

Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов. В Госбюро расследований сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.
Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов с участием начальников военкоматов. В частности, после сообщений в СМИ был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
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