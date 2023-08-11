Зеленский заменит всех областных военкомов
Зеленский заменит всех областных военкомов на участников конфликта
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили уволить всех областных начальников военкоматов, тех кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.
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"Наши решения. Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Зато воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, – именно им можно доверить эту систему комплектования", - сказал Зеленский в своем видеообращении по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.
По его словам, те военкомы, которые не замешаны в коррупции и хотят сохранить погоны, отправятся на фронт. Новых руководителей будет назначать главком украинскими войсками после их проверки Службой безопасности Украины.
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"Вопрос военных врачебных комиссий. Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Сейчас — проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут", - добавил Зеленский.
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов. В Госбюро расследований сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.
Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов с участием начальников военкоматов. В частности, после сообщений в СМИ был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.