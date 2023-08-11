https://ria.ru/20230811/ukraina-1889562098.html

Зеленский заменит всех областных военкомов

Зеленский заменит всех областных военкомов - РИА Новости, 11.08.2023

Зеленский заменит всех областных военкомов

Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили уволить всех областных начальников... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T14:41

2023-08-11T14:41

2023-08-11T18:12

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

совет национальной безопасности и обороны украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили уволить всех областных начальников военкоматов, тех кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях."Наши решения. Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Зато воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, – именно им можно доверить эту систему комплектования", - сказал Зеленский в своем видеообращении по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.По его словам, те военкомы, которые не замешаны в коррупции и хотят сохранить погоны, отправятся на фронт. Новых руководителей будет назначать главком украинскими войсками после их проверки Службой безопасности Украины."Вопрос военных врачебных комиссий. Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Сейчас — проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут", - добавил Зеленский.Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов. В Госбюро расследований сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов с участием начальников военкоматов. В частности, после сообщений в СМИ был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

https://ria.ru/20230811/korruptsiya-1889408809.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины