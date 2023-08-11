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Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 11.08.2023 (обновлено: 15:47 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889539702.html
Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара
Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара - РИА Новости, 11.08.2023
Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара
ВСУ могут нанести президенту Украины Владимиру Зеленскому удар в спину из-за ситуации на передовой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:30
2023-08-11T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
россия
киев
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. ВСУ могут нанести президенту Украины Владимиру Зеленскому удар в спину из-за ситуации на передовой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway."Украинские военные скоро захотят сместить Зеленского. Они скажут: "С нас хватит. Мы складываем оружием". Чем больше бригад ВСУ уничтожается, чем больше отчаяния у военных", — отметил эксперт.При этом Риттер добавил, что украинский политик находится в ужасном положении."Весь остальной мир говорит о территориальных уступках, а он выступает с абсурдными заявлениями &lt;...&gt;, поэтому нужно добиваться окончания конфликта путем переговоров, которые учитывают интересы России. Конфликт не закончится на условиях Зеленского", — заключил он. Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889516037.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, россия, киев, украина, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Киев, Украина, Скотт Риттер
Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ сместят Зеленского из-за ситуации на фронте

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. ВСУ могут нанести президенту Украины Владимиру Зеленскому удар в спину из-за ситуации на передовой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

"Украинские военные скоро захотят сместить Зеленского. Они скажут: "С нас хватит. Мы складываем оружием". Чем больше бригад ВСУ уничтожается, чем больше отчаяния у военных", — отметил эксперт.
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При этом Риттер добавил, что украинский политик находится в ужасном положении.

"Весь остальной мир говорит о территориальных уступках, а он выступает с абсурдными заявлениями <...>, поэтому нужно добиваться окончания конфликта путем переговоров, которые учитывают интересы России. Конфликт не закончится на условиях Зеленского", — заключил он.

Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОРоссияКиевУкраинаСкотт Риттер
 
 
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