Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ сместят Зеленского из-за ситуации на фронте
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. ВСУ могут нанести президенту Украины Владимиру Зеленскому удар в спину из-за ситуации на передовой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.
"Украинские военные скоро захотят сместить Зеленского. Они скажут: "С нас хватит. Мы складываем оружием". Чем больше бригад ВСУ уничтожается, чем больше отчаяния у военных", — отметил эксперт.
"Украинские военные скоро захотят сместить Зеленского. Они скажут: "С нас хватит. Мы складываем оружием". Чем больше бригад ВСУ уничтожается, чем больше отчаяния у военных", — отметил эксперт.
При этом Риттер добавил, что украинский политик находится в ужасном положении.
"Весь остальной мир говорит о территориальных уступках, а он выступает с абсурдными заявлениями <...>, поэтому нужно добиваться окончания конфликта путем переговоров, которые учитывают интересы России. Конфликт не закончится на условиях Зеленского", — заключил он.
Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
"Весь остальной мир говорит о территориальных уступках, а он выступает с абсурдными заявлениями <...>, поэтому нужно добиваться окончания конфликта путем переговоров, которые учитывают интересы России. Конфликт не закончится на условиях Зеленского", — заключил он.
Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.