https://ria.ru/20230811/ukraina-1889539702.html

Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара

Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара - РИА Новости, 11.08.2023

Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта после российского удара

ВСУ могут нанести президенту Украины Владимиру Зеленскому удар в спину из-за ситуации на передовой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:30

2023-08-11T13:30

2023-08-11T15:47

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

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россия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. ВСУ могут нанести президенту Украины Владимиру Зеленскому удар в спину из-за ситуации на передовой, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway."Украинские военные скоро захотят сместить Зеленского. Они скажут: "С нас хватит. Мы складываем оружием". Чем больше бригад ВСУ уничтожается, чем больше отчаяния у военных", — отметил эксперт.При этом Риттер добавил, что украинский политик находится в ужасном положении."Весь остальной мир говорит о территориальных уступках, а он выступает с абсурдными заявлениями <...>, поэтому нужно добиваться окончания конфликта путем переговоров, которые учитывают интересы России. Конфликт не закончится на условиях Зеленского", — заключил он. Киев с 4 июня начал контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20230811/ukraina-1889516037.html

https://ria.ru/20230811/ukraina-1889426275.html

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