https://ria.ru/20230811/ukraina-1889516037.html

Последний шанс. В США призвали Зеленского прислушаться к предложению Путина

Последний шанс. В США призвали Зеленского прислушаться к предложению Путина - РИА Новости, 11.08.2023

Последний шанс. В США призвали Зеленского прислушаться к предложению Путина

"Киев потеряет еще больше территорий. Россия победит в этой войне, а поражение Украины будет носить стратегический и всеобъемлющий характер", — отметил эксперт. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:11

2023-08-11T12:11

2023-08-11T12:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

скотт риттер

россия

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украине грозит катастрофа в случае отказа от мирных переговоров на условиях России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway. "Киев потеряет еще больше территорий. Россия победит в этой войне, а поражение Украины будет носить стратегический и всеобъемлющий характер", — отметил эксперт. По его мнению, на саммите в Саудовской Аравии украинский президент Владимир Зеленский предлагал свой мирный план из десяти пунктов, в котором все строится "на поражении Москвы", но ему в ответ сказали, что он живет в иллюзиях."Ни один из этих десяти пунктов никогда не претворят в жизнь. Именно с этой реальностью столкнулся остальной мир, который сказал Зеленскому, что ему пора задуматься о переговорах. А именно отказаться от территорий, которые находятся под контролем России", — заявил Риттер. Он резюмировал, что до западных СМИ начинает доходить, что Россия выигрывает конфликт на Украине.

https://ria.ru/20230811/rossiya-1889447139.html

https://ria.ru/20230811/ukraina-1889426275.html

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в мире, украина, владимир зеленский, скотт риттер, россия