Последний шанс. В США призвали Зеленского прислушаться к предложению Путина
Экс-разведчик Риттер: Украину ждет катастрофа при отказе от условий России
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украине грозит катастрофа в случае отказа от мирных переговоров на условиях России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.
"Киев потеряет еще больше территорий. Россия победит в этой войне, а поражение Украины будет носить стратегический и всеобъемлющий характер", — отметил эксперт.
"Киев потеряет еще больше территорий. Россия победит в этой войне, а поражение Украины будет носить стратегический и всеобъемлющий характер", — отметил эксперт.
По его мнению, на саммите в Саудовской Аравии украинский президент Владимир Зеленский предлагал свой мирный план из десяти пунктов, в котором все строится "на поражении Москвы", но ему в ответ сказали, что он живет в иллюзиях.
"Ни один из этих десяти пунктов никогда не претворят в жизнь. Именно с этой реальностью столкнулся остальной мир, который сказал Зеленскому, что ему пора задуматься о переговорах. А именно отказаться от территорий, которые находятся под контролем России", — заявил Риттер.
Он резюмировал, что до западных СМИ начинает доходить, что Россия выигрывает конфликт на Украине.
"Ни один из этих десяти пунктов никогда не претворят в жизнь. Именно с этой реальностью столкнулся остальной мир, который сказал Зеленскому, что ему пора задуматься о переговорах. А именно отказаться от территорий, которые находятся под контролем России", — заявил Риттер.
Он резюмировал, что до западных СМИ начинает доходить, что Россия выигрывает конфликт на Украине.