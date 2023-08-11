Рейтинг@Mail.ru
Последний шанс. В США призвали Зеленского прислушаться к предложению Путина - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889516037.html
Последний шанс. В США призвали Зеленского прислушаться к предложению Путина
Последний шанс. В США призвали Зеленского прислушаться к предложению Путина - РИА Новости, 11.08.2023
Последний шанс. В США призвали Зеленского прислушаться к предложению Путина
"Киев потеряет еще больше территорий. Россия победит в этой войне, а поражение Украины будет носить стратегический и всеобъемлющий характер", — отметил эксперт. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:11
2023-08-11T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
скотт риттер
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украине грозит катастрофа в случае отказа от мирных переговоров на условиях России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway. "Киев потеряет еще больше территорий. Россия победит в этой войне, а поражение Украины будет носить стратегический и всеобъемлющий характер", — отметил эксперт. По его мнению, на саммите в Саудовской Аравии украинский президент Владимир Зеленский предлагал свой мирный план из десяти пунктов, в котором все строится "на поражении Москвы", но ему в ответ сказали, что он живет в иллюзиях."Ни один из этих десяти пунктов никогда не претворят в жизнь. Именно с этой реальностью столкнулся остальной мир, который сказал Зеленскому, что ему пора задуматься о переговорах. А именно отказаться от территорий, которые находятся под контролем России", — заявил Риттер. Он резюмировал, что до западных СМИ начинает доходить, что Россия выигрывает конфликт на Украине.
https://ria.ru/20230811/rossiya-1889447139.html
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889426275.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e3550cdb7b262037a10bbe04156fc97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, скотт риттер, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Россия
Последний шанс. В США призвали Зеленского прислушаться к предложению Путина

Экс-разведчик Риттер: Украину ждет катастрофа при отказе от условий России

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украине грозит катастрофа в случае отказа от мирных переговоров на условиях России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

"Киев потеряет еще больше территорий. Россия победит в этой войне, а поражение Украины будет носить стратегический и всеобъемлющий характер", — отметил эксперт.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Началась паника. В США сообщили тревожные новости о маневре Путина
Вчера, 10:17
По его мнению, на саммите в Саудовской Аравии украинский президент Владимир Зеленский предлагал свой мирный план из десяти пунктов, в котором все строится "на поражении Москвы", но ему в ответ сказали, что он живет в иллюзиях.

"Ни один из этих десяти пунктов никогда не претворят в жизнь. Именно с этой реальностью столкнулся остальной мир, который сказал Зеленскому, что ему пора задуматься о переговорах. А именно отказаться от территорий, которые находятся под контролем России", — заявил Риттер.

Он резюмировал, что до западных СМИ начинает доходить, что Россия выигрывает конфликт на Украине.
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Новые границы. Во Франции обратились к России после удара по ВСУ
Вчера, 09:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСкотт РиттерРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала