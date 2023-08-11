https://ria.ru/20230811/ukraina-1889451858.html
Председатель ОБСЕ высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине
Председатель ОБСЕ высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 11.08.2023
Председатель ОБСЕ высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине
Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи высказался за... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:31
2023-08-11T10:31
2023-08-11T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
обсе
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845159676_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b221846d9f7499a252b1696812569baf.jpg
АСТАНА, 11 авг - РИА Новости. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине. "Весь регион ОБСЕ проходит через очень сложный период и неизвестность, поэтому эта война должна завершиться", - заявил он на брифинге в Астане, где находится с официальным визитом. По словам Османи, после завершения конфликта на пространстве ОБСЕ можно будет "установить еще более близкое сотрудничество и предоставить региональные ответные меры".
https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845159676_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_cf93dd95b841f340006f958635523c17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обсе, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ОБСЕ, Украина
Председатель ОБСЕ высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине
Председатель ОБСЕ Османи высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине