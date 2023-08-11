https://ria.ru/20230811/ukraina-1889451858.html

Председатель ОБСЕ высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине

Председатель ОБСЕ высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 11.08.2023

Председатель ОБСЕ высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи высказался за... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:31

2023-08-11T10:31

2023-08-11T10:31

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АСТАНА, 11 авг - РИА Новости. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине. "Весь регион ОБСЕ проходит через очень сложный период и неизвестность, поэтому эта война должна завершиться", - заявил он на брифинге в Астане, где находится с официальным визитом. По словам Османи, после завершения конфликта на пространстве ОБСЕ можно будет "установить еще более близкое сотрудничество и предоставить региональные ответные меры".

https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, обсе, украина