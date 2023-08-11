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Председатель ОБСЕ высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:31 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889451858.html
Председатель ОБСЕ высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине
Председатель ОБСЕ высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 11.08.2023
Председатель ОБСЕ высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине
Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи высказался за... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:31
2023-08-11T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
обсе
украина
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АСТАНА, 11 авг - РИА Новости. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине. "Весь регион ОБСЕ проходит через очень сложный период и неизвестность, поэтому эта война должна завершиться", - заявил он на брифинге в Астане, где находится с официальным визитом. По словам Османи, после завершения конфликта на пространстве ОБСЕ можно будет "установить еще более близкое сотрудничество и предоставить региональные ответные меры".
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в мире, обсе, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ОБСЕ, Украина
Председатель ОБСЕ высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине

Председатель ОБСЕ Османи высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине

© AP Photo / Andreea AlexandruДействующий председатель ОБСЕ Буяр Османи
Действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи. Архивное фото
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АСТАНА, 11 авг - РИА Новости. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи высказался за скорейшее завершение конфликта на Украине.
«
"Весь регион ОБСЕ проходит через очень сложный период и неизвестность, поэтому эта война должна завершиться", - заявил он на брифинге в Астане, где находится с официальным визитом.
По словам Османи, после завершения конфликта на пространстве ОБСЕ можно будет "установить еще более близкое сотрудничество и предоставить региональные ответные меры".
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