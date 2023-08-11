https://ria.ru/20230811/ukraina-1889425399.html
Украина не выигрывает в конфликте с Россией, признали польские СМИ
Украина не выигрывает в конфликте с Россией, признали польские СМИ - РИА Новости, 11.08.2023
Украина не выигрывает в конфликте с Россией, признали польские СМИ
Польские СМИ постепенно осознают скверное положение украинской армии в конфликте с Россией, сообщила газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T09:14
2023-08-11T09:14
2023-08-11T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
польша
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg
ВАРШАВА, 11 авг - РИА Новости. Польские СМИ постепенно осознают скверное положение украинской армии в конфликте с Россией, сообщила газета Rzeczpospolita. "Большинство журналистов настолько хотят, чтобы Россия потерпела поражение, что отбирают под это информацию и принимают собственные желания за реальность", - пишет польское издание. "Украина не выигрывает... Хотя нам всем этого очень хотелось бы", - пишет газета. Как указал автор, если верить сообщениям большинства польских СМИ, то можно подумать, что украинцы вмиг захватят Москву. "Они бомбят дома в России, атакуют корабли, захватывают плацдармы, ставят условия, что они начнут переговоры с Путиным, когда тот уйдет с оккупированных территорий. Должен признаться, что я тоже долгое время верил в успех украинской армии. Но когда тема украинских неудач зазвучала в польских обзорах докладов западных аналитических центров, стало понятно, что крупное наступление украинских вооруженных сил увязло в минных полях и не принесло успеха", - подчеркивает журналист газеты.
https://ria.ru/20230809/polsha-1889040206.html
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html
украина
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_a26cc14f98594e8055e522d0c36b9c7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, польша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Вооруженные силы Украины
Украина не выигрывает в конфликте с Россией, признали польские СМИ
Rzeczpospolita: Украина не выигрывает в конфликте, хотя всем этого очень хочется