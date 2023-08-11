https://ria.ru/20230811/ukraina-1889425399.html

Украина не выигрывает в конфликте с Россией, признали польские СМИ

Украина не выигрывает в конфликте с Россией, признали польские СМИ - РИА Новости, 11.08.2023

Украина не выигрывает в конфликте с Россией, признали польские СМИ

Польские СМИ постепенно осознают скверное положение украинской армии в конфликте с Россией, сообщила газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T09:14

2023-08-11T09:14

2023-08-11T09:14

специальная военная операция на украине

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польша

вооруженные силы украины

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ВАРШАВА, 11 авг - РИА Новости. Польские СМИ постепенно осознают скверное положение украинской армии в конфликте с Россией, сообщила газета Rzeczpospolita. "Большинство журналистов настолько хотят, чтобы Россия потерпела поражение, что отбирают под это информацию и принимают собственные желания за реальность", - пишет польское издание. "Украина не выигрывает... Хотя нам всем этого очень хотелось бы", - пишет газета. Как указал автор, если верить сообщениям большинства польских СМИ, то можно подумать, что украинцы вмиг захватят Москву. "Они бомбят дома в России, атакуют корабли, захватывают плацдармы, ставят условия, что они начнут переговоры с Путиным, когда тот уйдет с оккупированных территорий. Должен признаться, что я тоже долгое время верил в успех украинской армии. Но когда тема украинских неудач зазвучала в польских обзорах докладов западных аналитических центров, стало понятно, что крупное наступление украинских вооруженных сил увязло в минных полях и не принесло успеха", - подчеркивает журналист газеты.

https://ria.ru/20230809/polsha-1889040206.html

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, польша, вооруженные силы украины