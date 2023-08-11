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Украина не выигрывает в конфликте с Россией, признали польские СМИ - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:14 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889425399.html
Украина не выигрывает в конфликте с Россией, признали польские СМИ
Украина не выигрывает в конфликте с Россией, признали польские СМИ - РИА Новости, 11.08.2023
Украина не выигрывает в конфликте с Россией, признали польские СМИ
Польские СМИ постепенно осознают скверное положение украинской армии в конфликте с Россией, сообщила газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T09:14
2023-08-11T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
польша
вооруженные силы украины
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ВАРШАВА, 11 авг - РИА Новости. Польские СМИ постепенно осознают скверное положение украинской армии в конфликте с Россией, сообщила газета Rzeczpospolita. "Большинство журналистов настолько хотят, чтобы Россия потерпела поражение, что отбирают под это информацию и принимают собственные желания за реальность", - пишет польское издание. "Украина не выигрывает... Хотя нам всем этого очень хотелось бы", - пишет газета. Как указал автор, если верить сообщениям большинства польских СМИ, то можно подумать, что украинцы вмиг захватят Москву. "Они бомбят дома в России, атакуют корабли, захватывают плацдармы, ставят условия, что они начнут переговоры с Путиным, когда тот уйдет с оккупированных территорий. Должен признаться, что я тоже долгое время верил в успех украинской армии. Но когда тема украинских неудач зазвучала в польских обзорах докладов западных аналитических центров, стало понятно, что крупное наступление украинских вооруженных сил увязло в минных полях и не принесло успеха", - подчеркивает журналист газеты.
https://ria.ru/20230809/polsha-1889040206.html
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html
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в мире, украина, россия, польша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Вооруженные силы Украины
Украина не выигрывает в конфликте с Россией, признали польские СМИ

Rzeczpospolita: Украина не выигрывает в конфликте, хотя всем этого очень хочется

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 авг - РИА Новости. Польские СМИ постепенно осознают скверное положение украинской армии в конфликте с Россией, сообщила газета Rzeczpospolita.
«
"Большинство журналистов настолько хотят, чтобы Россия потерпела поражение, что отбирают под это информацию и принимают собственные желания за реальность", - пишет польское издание.
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"Украина не выигрывает... Хотя нам всем этого очень хотелось бы", - пишет газета.
Как указал автор, если верить сообщениям большинства польских СМИ, то можно подумать, что украинцы вмиг захватят Москву.
«
"Они бомбят дома в России, атакуют корабли, захватывают плацдармы, ставят условия, что они начнут переговоры с Путиным, когда тот уйдет с оккупированных территорий. Должен признаться, что я тоже долгое время верил в успех украинской армии. Но когда тема украинских неудач зазвучала в польских обзорах докладов западных аналитических центров, стало понятно, что крупное наступление украинских вооруженных сил увязло в минных полях и не принесло успеха", - подчеркивает журналист газеты.
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