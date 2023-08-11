https://ria.ru/20230811/ukraina-1889419386.html

Нидерландский эксперт раскритиковал идею учить пилотов ВСУ управлению F-16

Нидерландский эксперт раскритиковал идею учить пилотов ВСУ управлению F-16 - РИА Новости, 11.08.2023

Нидерландский эксперт раскритиковал идею учить пилотов ВСУ управлению F-16

Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 приведет к новой эскалации конфликта и не поможет им взять верх над русскими в небе, заявил РИА... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T08:29

2023-08-11T08:29

2023-08-11T08:46

специальная военная операция на украине

украина

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ГААГА, 11 авг - РИА Новости. Обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 приведет к новой эскалации конфликта и не поможет им взять верх над русскими в небе, заявил РИА Новости нидерландский журналист, политолог и публицист, создатель медиа-ресурса Alternatief ("Альтернатива") Аб Гителинк. "Подготовка украинских пилотов управлению F-16 - плохой план. Думаю, это приведет к новому витку эскалации в войне. Я слышал от военных, что это просто не сработает. Необходима тщательная подготовка, прежде всего. Кроме того, сейчас идет и наступление русских, они могут сбить истребители F-16. Насколько мне известно, у русских сейчас преимущество в небе. И я не думаю, что силы могут сравняться или украинцы смогут взять верх", - считает Гителинк. По его словам, любое действие, которое предпринимает НАТО в отношении Украины, ведет к эскалации конфликта. "И, конечно, это точно не приведет к завершению войны. Война может завершиться только за столом переговоров", - подчеркнул собеседник агентства. Владимир Зеленский 2 августа заявил, что обучение украинских пилотов начнется уже в этом месяце. По данным минобороны Украины, программа подготовки займет минимум шесть месяцев и, возможно, будет проходить в Дании или Нидерландах. В Киеве рассчитывают, что к весне 2024 года пилоты смогут управлять F-16 в небе над Украиной. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Аб Гителинк - нидерландский журналист, политолог и публицист, создатель онлайн-платформы "Альтернатива" (www.Alternatief.tv ), позиционирующей себя медиа-ресурсом с альтернативной точкой зрения, автор книги "Туннельное зрение: как нам добиться мира на Украине?".

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854647048.html

https://ria.ru/20230626/istrebiteli-1880073639.html

https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, нато, f-16, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф