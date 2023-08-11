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В Новороссийске на военно-морской базе пройдут учения со стрельбами

В Новороссийске на военно-морской базе пройдут учения со стрельбами - РИА Новости, 11.08.2023

В Новороссийске на военно-морской базе пройдут учения со стрельбами

Учения с выполнением стрельб пройдут в субботу на территории Новороссийской военно-морской базы, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T20:44

2023-08-11T20:44

2023-08-11T20:44

новороссийск

россия

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КРАСНОДАР, 11 авг - РИА Новости. Учения с выполнением стрельб пройдут в субботу на территории Новороссийской военно-морской базы, сообщили в пресс-службе администрации города. "12.08 с 11.00 по 13.00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской военно-морской базы будет проводится мероприятия с выполнением стрельб", - говорится в сообщении. Власти просят местных жителей и гостей города соблюдать спокойствие.

https://ria.ru/20230811/flot-1889410632.html

новороссийск

россия

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новороссийск, россия