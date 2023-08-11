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В Новороссийске на военно-морской базе пройдут учения со стрельбами - РИА Новости, 11.08.2023
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20:44 11.08.2023
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В Новороссийске на военно-морской базе пройдут учения со стрельбами
В Новороссийске на военно-морской базе пройдут учения со стрельбами - РИА Новости, 11.08.2023
В Новороссийске на военно-морской базе пройдут учения со стрельбами
Учения с выполнением стрельб пройдут в субботу на территории Новороссийской военно-морской базы, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T20:44
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новороссийск
россия
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КРАСНОДАР, 11 авг - РИА Новости. Учения с выполнением стрельб пройдут в субботу на территории Новороссийской военно-морской базы, сообщили в пресс-службе администрации города. "12.08 с 11.00 по 13.00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской военно-морской базы будет проводится мероприятия с выполнением стрельб", - говорится в сообщении. Власти просят местных жителей и гостей города соблюдать спокойствие.
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новороссийск, россия
Новороссийск, Россия
В Новороссийске на военно-морской базе пройдут учения со стрельбами

В акватории порта Новороссийск 12 августа пройдут учения со стрельбами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Новороссийск. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 авг - РИА Новости. Учения с выполнением стрельб пройдут в субботу на территории Новороссийской военно-морской базы, сообщили в пресс-службе администрации города.
"12.08 с 11.00 по 13.00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской военно-морской базы будет проводится мероприятия с выполнением стрельб", - говорится в сообщении.
Власти просят местных жителей и гостей города соблюдать спокойствие.
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