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В Новороссийске на военно-морской базе пройдут учения со стрельбами
В Новороссийске на военно-морской базе пройдут учения со стрельбами - РИА Новости, 11.08.2023
В Новороссийске на военно-морской базе пройдут учения со стрельбами
Учения с выполнением стрельб пройдут в субботу на территории Новороссийской военно-морской базы, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T20:44
2023-08-11T20:44
2023-08-11T20:44
новороссийск
россия
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КРАСНОДАР, 11 авг - РИА Новости. Учения с выполнением стрельб пройдут в субботу на территории Новороссийской военно-морской базы, сообщили в пресс-службе администрации города. "12.08 с 11.00 по 13.00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской военно-морской базы будет проводится мероприятия с выполнением стрельб", - говорится в сообщении. Власти просят местных жителей и гостей города соблюдать спокойствие.
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новороссийск, россия
В Новороссийске на военно-морской базе пройдут учения со стрельбами
В акватории порта Новороссийск 12 августа пройдут учения со стрельбами