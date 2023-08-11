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В Волгоградской области возбудили дело об убийстве трех человек - РИА Новости, 11.08.2023
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17:20 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/ubiystvo-1889596382.html
В Волгоградской области возбудили дело об убийстве трех человек
В Волгоградской области возбудили дело об убийстве трех человек - РИА Новости, 11.08.2023
В Волгоградской области возбудили дело об убийстве трех человек
Волгоградские следователи возбудили уголовное дело об убийстве трех человек, включая подельника подозреваемых, который хотел рассказать о преступлении, сообщает РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:20
2023-08-11T17:20
происшествия
волгоградская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 авг – РИА Новости. Волгоградские следователи возбудили уголовное дело об убийстве трех человек, включая подельника подозреваемых, который хотел рассказать о преступлении, сообщает СУСК по Волгоградской области на сайте. "Возбуждено уголовное дело в отношении двух 36-летних мужчин и 33-летней женщины. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении. По предварительным данным следствия, 5 августа фигуранты совместно со своими знакомыми – 38-летним мужчиной и 21-летним молодым парнем, выпивали на берегу реки Аксай Курмоярский. Позже у них произошел конфликт, из-за которого подозреваемые вместе с молодым парнем избили 38-летнего мужчину, от чего тот умер, тело погибшего они закопали на берегу реки. "После совершения убийства 21-летний парень решил направиться в правоохранительные органы и сообщить о произошедшем. Узнав об этом, подозреваемые убили его, после чего избавились от тела, выбросив его в реку", - сказано в сообщении. Кроме того, во время следственных действий один из подозреваемых признался, что в ноябре прошлого года вместе с другими фигурантами, убил мужчину, с которым они выпивали, а его тело сбросили в колодец. Следователи обнаружили тела всех погибших. Подозреваемые задержаны.
https://ria.ru/20230320/ubiystvo-1859066477.html
https://ria.ru/20220802/raschlenenie-1806689422.html
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происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
В Волгоградской области возбудили дело об убийстве трех человек

СК возбудил дело после обнаружения тел трех мужчин в Волгоградской области

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 авг – РИА Новости. Волгоградские следователи возбудили уголовное дело об убийстве трех человек, включая подельника подозреваемых, который хотел рассказать о преступлении, сообщает СУСК по Волгоградской области на сайте.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух 36-летних мужчин и 33-летней женщины. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным следствия, 5 августа фигуранты совместно со своими знакомыми – 38-летним мужчиной и 21-летним молодым парнем, выпивали на берегу реки Аксай Курмоярский. Позже у них произошел конфликт, из-за которого подозреваемые вместе с молодым парнем избили 38-летнего мужчину, от чего тот умер, тело погибшего они закопали на берегу реки.
«
"После совершения убийства 21-летний парень решил направиться в правоохранительные органы и сообщить о произошедшем. Узнав об этом, подозреваемые убили его, после чего избавились от тела, выбросив его в реку", - сказано в сообщении.
Кроме того, во время следственных действий один из подозреваемых признался, что в ноябре прошлого года вместе с другими фигурантами, убил мужчину, с которым они выпивали, а его тело сбросили в колодец. Следователи обнаружили тела всех погибших. Подозреваемые задержаны.
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